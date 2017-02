später lesen Bayer Leverkusen Bender und Chicharito kehren zurück FOTO: KSMedianet / Bayer04 Teilen

Nach ihren Verletzungspausen kann Bayer Leverkusen wieder mit den Profis Lars Bender und Javier Hernandez planen. Kapitän Bender und der mexikanische Stürmer kehren im Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Live-Ticker ) gegen Eintracht Frankfurt in den Kader der Werkself zurück, erklärte Trainer Roger Schmidt am Freitag.