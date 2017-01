In den Tagen vor der Winterpause wurde Roger Schmidt nicht müde zu betonen, wie wichtig Lars Bender für seine Mannschaft ist - und sein kann. Im Trainingslager will der Kapitän wieder richtig fit werden. Von Dorian Audersch

"Es fehlt unser Stabilisator im zentralen Mittelfeld. Das hat man uns natürlich auch angemerkt", sagte der Trainer der Werkself mit Blick auf den seit Ende Oktober verletzten Kapitän. Neben Karim Bellarabi, den Schmidt als "unseren wertvollsten Angreifer" bezeichnete, sei Bender mit der schmerzhafteste Ausfall für die Werkself, die in der Bundesliga mit 21 Punkten auf Platz neun in die Winterpause ging.

Es ist ein enttäuschendes Tabellenbild, das bereits in den ersten Spielen nach der Unterbrechung korrigiert werden soll. Am 22. Januar empfängt Bayer 04 Hertha BSC Berlin - und eine Woche Später kommt Borussia Mönchengladbach in die BayArena. Es sind zwei Schlüsselspiele, die über den weiteren Verlauf der Saison entscheiden können.

Der Spielplan gibt daher den Zeitplan vor, in dem Bender wieder vollständig fit werden sollte. Am Dienstag fliegt Bayer 04 ins Wintertrainingslager nach Orlando (Florida). Für den Kapitän sind die Tage im warmen Südosten der USA von besonderer Bedeutung. Bender will in und nach dem Trainingslager wieder voll angreifen. Die vergangenen Wochen verliefen - wieder einmal - bitter für den Mittelfeldspieler, der im Sommer noch die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio gewann. Sechs Spiele in Folge bestritt er in Brasilien.

Es sah auch nach dem kräftezehrenden Turnier alles nach einem guten Start in die Saison aus, nachdem Bender eine lange Leidenszeit hinter sich hatte. Eine Sehnenverletzung, Probleme am Sprunggelenk und ein Kahnbeinbruch führten unter anderem zu Zwangspausen. Ende Oktober zog sich der 27-Jährige dann im Spiel gegen Wolfsburg eine zunächst relativ harmlos anmutende Fersenprellung nebst Einblutung zu, die sich aber doch als schwerwiegend herausstellte: Der Riss einer Sehnenplatte im Fuß verhinderte eine schnelle Genesung.

Benders Spielweise ist vergleichsweise schonungslos - auch mit sich selbst. Er weiß aber, dass er einer ist, der "vorangehen und der Mannschaft helfen kann", wie er es selbst formuliert. Das ist eine treffende Einschätzung. Bayer 04 fehlt bisher die Konstanz. Guten Auftritten folgten meist schwache Spiele. Bender zeigte eine seiner besten Leistungen beim 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund - als rechter Verteidiger. Auch davor und danach überzeugte er auf dem Platz, bevor seine Krankenakte wieder um einen Eintrag länger wurde. Zuletzt konnte er mit einer Spezialsohle immerhin wieder am Training teilnehmen. Die Wintermission des Stabilisators ist also bereits im vollen Gange. Das Ziel ist klar: wieder da hin kommen, wo er im Frühherbst war - und dann gesund bleiben.

Quelle: RP