Toprak kündigt Abschied aus Leverkusen an

Nach dem 1:0-Testspielsieg gegen Atlético Mineiro hat Abwehrspieler Ömer Toprak seinen Weggang vom Werksklub im Sommer bestätigt. Von Sebastian Bergmann, Orlando

Der 27-jährige Defensivstratege, der sich übereinstimmenden Berichten im Sommer wohl dem Ligarivalen Borussia Dortmund anschließen wird, äußerte sich erstmals zu einem möglichen Abschied aus Leverkusen. Auf sein "wahrscheinlich letztes Jahr" in Leverkusen angesprochen entgegnete der türkische Nationalspieler: "Ich versuche wie jedes Jahr mein Bestes zu geben. Ich war sehr, sehr lange hier und meine Konzentration lag wirklich nur auf dem Trainingslager, dass wir eine sehr gute Rückrunde spielen, dass wir unseren Fußball spielen, dass wir gemeinsam Spaß haben und Erfolg haben." Und: "Ich möchte hier wirklich einen guten, erfolgreichen Abschluss haben." Berichten zufolge verpflichtet der BVB Toprak im Sommer für die im Vertrag festgeschriebene Ablösesumme von zwölf Millionen Euro und für vier Jahre.

Beim verdienten Testspielsieg im Rahmen des Florida Cups in Orlando ließ Trainer Roger Schmidt den Innenverteidiger im zweiten Abschnitt ran. Der von den Zuschauern gefeierte Star war erneut Chicharito, der die Werkself der in der 52. Minute nach feiner Vorarbeit durch Hakan Calhanoglu zum 1:0-Sieg köpfte. "Mir hat eigentlich fast alles gefallen. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und vieles von dem umgesetzt, was wir im Training erarbeitet haben", sagte Schmidt nach dem Schlusspfiff. Nationalspieler Karim Bellarabi feierte nach viermonatiger Verletzungspause ein ansprechendes Comeback und durfte 45 Minuten spielen.

Gegen die ohne ihre Starspieler Robinho, Carlos Eduardo, Fred und Felipe Santana und größtenteils mit Nachwuchsspielern angereisten Brasilianer übernahm die Werkself früh das Kommando und kam durch Benjamin Henrichs (22.) zur ersten guten Chance der Partie. Nach dem Treffer durch Chicharito zu Beginn des zweiten Durchgangs verpasste es Leverkusen, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Der eingewechselte Joel Pohjanpalo (71.) vergab noch die beste Chance in der zweiten Halbzeit.

Nach zehn Tagen Trainingslager in Florida wird Leverkusen noch am Donnerstagabend die Heimreise antreten. Am Sonntag, 22. Januar, empfängt die Werkself zum Bundesliga-Auftakt Hertha BSC Berlin.