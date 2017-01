Der frischgewordene Vater Julian Baumgartlinger (29) von Bayer Leverkusen hat am Montagmorgen seine erste Einheit im Trainingslager in Florida absolviert. Im Südosten der USA warten auf den Defensivmann noch bis Donnerstag kraftraubende Einheiten. Von Sebastian Bergmann, Orlando

Die Teamkollegen empfingen den Jungvater auf dem Trainingsplatz mit einem warmen Applaus. Nach der Geburt seiner Tochter Lilly am Samstag war der Sommerzugang aus Mainz gleich am Sonntag in den Flieger gestiegen und abends in Orlando gelandet. Jetzt bleiben dem defensiven Mittelfeldspieler vier Tage in Florida, um sich bei Trainer Roger Schmidt für die Rückrunde anzubieten.

"Ich habe mir vorgenommen, meine Leistung weiter nach oben zu schrauben und der Mannschaft zu helfen, eine wirklich gute Rückrunde zu spielen", sagte Baumgartlinger im Omni-Resort-Hotel, in dem die Werkself seit Mittwoch residiert. Mit der Hinrunde sei der gebürtige Salzburger nicht wirklich zufrieden. "Von der Punkteausbeute und von unseren Auftritten allgemein können wir auch nicht zufrieden sein und das betrifft dann auch jeden Einzelnen", sagte der österreichische Nationalmannschaftskapitän.

Die erste Trainingseinheit am Montagmorgen hat Baumgartlinger aber trotz Schlafdefizit gut überstanden. "Es ging ganz gut, auch wenn ich etwas aus der kalten Hose eingestiegen bin." Einen ersten Testspieleinsatz könnte Baumgartlinger, der nach 16 Spieltagen auf neun Einsätze für die Werkself kommt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (1 Uhr/Orlando) gegen Atlético Mineiro verbuchen .