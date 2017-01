Bayer Leverkusens Trainer Roger Schmidt hat das Interesse des Werksklubs an Stürmer Leon Bailey (19) vom belgischen Erstligisten KRC Genk bestätigt.

"Er ist ein sauschneller und technisch versierter Spieler, mit dem wir uns langfristig beschäftigen. Alles andere wäre fahrlässig", sagte der 49-Jährige bei einem Mediengespräch am Montag in der BayArena. In Hakan Calhanoglu, Julian Brandt und Karim Bellarabi habe Bayer vor allem im Angriff "sehr viele talentierte Spieler". Schmidt: "Wir müssen immer darauf vorbereitet sein, auch mal so einen Spieler zu verlieren." Nationalspieler Brandt besitzt beispielsweise eine Ausstiegsklausel und darf den Verein ab 2018 verlassen.

Der potenzielle Ersatzmann Bailey kam in dieser Spielzeit in allen sechs Europa-League-Partien für seinen derzeitigen Klub KRC Genk zum Einsatz und erzielte dabei vier Tore. Vor seinem Engagement in Belgien spielte der Jamaikaner bereits in Österreich und der Slowakei.

Bayer-Geschäftsführer Michael Schade hatte Bailey am Sonntag ebenfalls als "hochinteressanten Spieler" eingestuft. Ob der 19-Jährige noch im Winter ein Thema für die Werkself wird, konnte Trainer Schmidt am Montag nicht sagen.

(sb)