Trotz der 2:4-Niederlage gegen Atlético Madrid attestiert Roger Schmidt seinem Team eine gewisse Entwicklung. Von einem Rückschlag will er vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Live-Ticker) gegen den FSV Mainz 05 nichts wissen. Von Dorian Audersch

Das Spektakel vom Dienstagabend hat Eindruck hinterlassen. Nach dem 2:4 (0:2) gegen Atlético Madrid sei man zwar enttäuscht, sagte Roger Schmidt vor dem heute anstehenden Heimspiel gegen den FSV Mainz 05, aber es sei auch "ein weiteres Spiel auf dem Niveau, auf dem wir als junge Mannschaft sehr viel mitnehmen können." Ein Wort, dass der Trainer der Werkself bei der Nachbetrachtung auf das Achtelfinalhinspiel der Champions League häufiger nutzt, ist "Demut". Madrid habe gezeigt, wohin sich Bayer 04 bewegen müsse, um auf diesem Level mithalten zu können - "als Mannschaft insgesamt, aber auch als einzelne Spieler", betont der 49-Jährige.

Ein Schritt in diese Richtung wäre ein Sieg am heutigen Karnevalssamstag gegen die närrische Hochburg aus Rheinland-Pfalz. Dass man dabei auch noch mit dem 1. FC Köln gleichziehen könnte, der beim karnevalistisch eher unverdächtigen, aber sportlich umso stärkeren Tabellenzweiten RB Leipzig antritt - umso besser. Allerdings müsste dafür etwas geschafft werden, was in dieser Saison bisher nicht gelang: der dritte Bundesliga-Sieg in Folge. Allerdings will Schmidt auch mit Blick auf die Tabelle demütig bleiben. "Wir sind nicht so vermessen zu sagen, dass wir jetzt ganz nach oben schauen", sagt er. "Aber wir haben noch einige Spieltage, um an unserer Situation zu arbeiten."

Die ist, gemessen an den Erwartungen und Zielen, immer noch bescheiden. Bayer 04 rangiert mit 30 Punkten auf Rang 8, hinter Köln (33), Berlin (34) und Frankfurt (35). Letztere treffen im Topspiel des 22. Spieltags aufeinander. Umso wichtiger wäre es aus Leverkusener Sicht, nach den beiden Erfolgen gegen Frankfurt und Augsburg nun den dritten Sieg in der Liga folgen zu lassen.

Als Mutmacher und Warnung zugleich dient das Hinspiel in Mainz. Nach einem 1:2-Rückstand zur Halbzeit drehte Leverkusen die Partie dank eines Dreierpacks von Chicharito in einen 3:2-Sieg. "Man hat damals gesehen, was passiert, wenn Mainz in sein Umschaltspiel kommt und man hinten nicht gut abgesichert ist", resümiert Schmidt. Auch wenn das Team von Martin Schmidt in dieser Saison nicht immer überzeugen konnte, sei der FSV ein gefährlicher Gegner.

Pikant ist, dass sein Namensvetter auf der Mainzer Bank vor Kurzem noch als möglicher Kandidat für seine Nachfolge gehandelt wurde - ehe ein klares Dementi aus Mainz erfolgte. Andererseits sind Spekulationen um Roger Schmidts Zukunft inzwischen fast schon Alltag. Das Thema spielt vor dem Treffen der Schmidts allerdings keine Rolle. Der Leverkusener äußert sich positiv über sein Mainzer Pendant: "Der gesamte Verein gibt in der Außendarstellung ein gutes Bild ab - das trifft auch auf den Trainer zu."

Ob Lars Bender heute in das Geschehen eingreifen kann, entscheidet sich wohl erst kurz vor dem Anpfiff. Die muskulären Probleme des Kapitäns seien aber weitgehend abgeklungen, sagt Schmidt. Jonathan Tah (Faserriss) wird demnach weiterhin ausfallen und Danny da Costa plagt eine Prellung am großen Zeh. Wendell fehlt gelbgesperrt. Ansonsten sind alle Spieler fit.

Demut ist aber nicht das Einzige, was Schmidt aus dem Spiel am Dienstag mitnehmen will. "Wir haben trotz des Rückstandes nie den Mut verloren und daraus einen außergewöhnlichen Fußballabend gemacht." Deswegen sei das Spiel gegen Madrid keinesfalls ein Rückschlag. "Wir können sehr viel Zuversicht daraus mitnehmen - und den Glauben an die eigene Stärke."

Quelle: RP