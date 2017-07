Das DFB-Pokalspiel von Bayer Leverkusen beim Karlsruher SC ist terminiert. Die Werkself muss am Freitag, 11. August um 20.45 Uhr beim Zweitliga-Absteiger antreten.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag bekannt. Neben dem Bayer-Gastspiel in Karlsruhe finden an diesem Freitag zwei weitere Partien statt.