Kai Havertz hatte sein Gesicht tief unter der Kapuze seines Trainingsanzugs vergraben, als er aus der Kabine der Werkself Richtung Ausgang schlurfte. Seine Mimik sprach Bände. Denn wirklich zufrieden wirkte das 17-jährige Talent trotz seines Startelfdebüts in der Champions League nicht.

Grund war die 2:4-Pleite seines Teams gegen ein abgezocktes Atlético Madrid. Und auch wenn der zuletzt von allen Seiten gelobte Youngster nicht seinen besten Tag erwischte: An ihm lag es nicht, dass der Werkself nun zum vierten Mal seit 2012 das Aus im Achtelfinale der Königsklasse droht.

"Es war mehr drin. Wir sind gut zurückgekommen und haben immer an uns geglaubt. Aber Atlético hat es einfach gut gemacht", sagte Torschütze Karim Bellarabi. Damit lag der 26-Jährige nicht komplett falsch. In Kevin Gameiro und Antoine Griezmann hatten die Gäste sicherlich die überragenden Akteure auf dem Platz. Hinterfragt werden muss aber vor allem die defensive Ausrichtung der Gastgeber. Die junge Werkself versuchte wider besseren Wissens die Madrilenen spielerisch zu knacken und geriet so immer wieder in gefährliche Kontersituationen. Dass Innenverteidiger Aleksandar Dragovic einen rabenschwarzen Abend erlebte, war sicherlich zudem nicht förderlich. Doch auch seine Mitspieler agierten oft zu leichtsinnig und naiv.

Jetzt benötigt Bayer 04 für das Rückspiel am 15. März im Estadion Vicente Calderón schon ein kleines Wunder, um das abermalige Achtelfinal-Aus in Madrid zu verhindern. 2015 verspielten die Leverkusener dort einen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel und schieden nach Elfmeterschießen aus.

Aufgrund der Auswärtstorregelung muss die Werkself nun mindestens drei Treffer in Madrid erzielen, um weiterzukommen. Julian Brandt will trotz der schier aussichtslosen Lage nicht aufstecken. Er sagte: "Nichts ist unmöglich. Aber es wird natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe - und sie ist jetzt noch ein wenig kniffliger geworden."

(sb)