Bayer Leverkusen kassiert in der Anfangsphase zwei Tore und verliert gegen Mainz 0:2. Es ist ein weiterer Rüsckschlag für die Europapokal-Ambitionen der Werkself. Von Dorian Audersch, Leverkusen

Wenn am Karnevalssamstag die beiden jecken Städte Leverkusen und Mainz aufeinandertreffen, ist das kein normales Bundesliga-Spiel. Viele Fans kamen verkleidet in die nicht ganz ausverkaufte BayArena. Die unter anderem als Clowns, Mönche, Schlümpfe oder Bärchen kostümierten Zuschauer bekamen eine muntere Partie zu sehen, in der die Werkself nicht viel zu Lachen hatte. Das 0:2 (0:2) ist ein erneuter Rückschlag im Rennen um die internationalen Plätze.

Immerhin bestand die Chance, in der Liga den dritten Sieg in Folge zu landen. Nun lautet das Motto auf der Bayer-Achterbahn hingegen einmal mehr: nächste Rolle rückwärts. Roger Schmidt nahm drei Veränderungen im Vergleich zum Champions-League-Abend am Dienstag gegen Atlético Madrid vor. Julian Brandt erhielt eine Verschnaufpause. Dafür rückte Kevin Volland in die Startelf. Ebenfalls wieder dabei war Kapitän Lars Bender, der seine muskulären Probleme im Oberschenkel auskuriert hat und Charles Aránguiz ersetzte. Wendell fehlte zudem nach seiner fünften Gelben Karte aus dem Augsburg-Spiel. Benjamin Henrichs übernahm seinen Posten links in der Viererkette, während Tin Jedvaj den Rechtsverteidiger gab.

Die umgestellte Defensive von Bayer 04 wirkte in der Anfangsphase unsortiert und fahrig. Die Mainzer hingegen waren frisch, konzentriert und engagiert. Ein Katastrophen-Fehlpass von Bender landete direkt im Lauf von Cordoba, der wenige Meter weiter an Bernd Leno scheiterte (2.). Nur eine Minute später platzierte der Ex-Leverkusener Levin Öztunali eine Ecke direkt auf den Kopf seines Teamkollegen Stefan Bell, der völlig frei zum Abschluss kam – 0:1. Kurz danach vergaben die Gäste eine Großchance. Öztunalis Schuss zischte knapp am Tor vorbei (6.).

Besser machte es der Mainzer wenig später mit einem direkt verwandelten Freistoß, bei dem Leno unglücklich aussah – immerhin war es ein eigentlich als Flanke gedachter Ball, an den niemand herankam, bis er ins Tor segelte (11.). Vorangegangen war ein Foul von Bender an Gaetan Bussmann, für das er die Gelbe Karte sah.

Bayer steckte nach dem Schockstart nicht auf und kam durch Tin Jedvaj zu seiner ersten guten Gelegenheit. Eine Ecke verlängerte Bender auf den Kroaten, der aus wenigen Metern zum Abschluss kam. Der Mainzer Keeper Jonas Lössl klärte auf der Linie (14.). Danach suchte die Werkself nach Mitteln und Wegen, in das Spiel zu kommen, aber mehr als ein geblockter Schuss von Karim Bellarabi (20.) kam dabei nicht heraus. Es folgte eine eher zerfahrene Phase. Leverkusen mühte sich, Mainz lauerte auf Konter.

Kai Havertz hätte noch vor dem Seitenwechsel beinahe sein erstes Tor in der Bundesliga erzielt, doch der 17-Jährige verpasste erst die Flanke von Bellarabi (32.) und scheiterte kurz danach aus der Distanz (34.). Sein Schuss ging über das Tor. Aber auch die Gäste blieben gefährlich. Cordoba versuchte es mit der Hacke (36.), scheiterte aber an Leno. Zur Halbzeit gab es ein Pfeifkonzert. Die zweiten 45 Minuten kamen weitgehend ohne nennenswerte Szenen aus. Bayer wollte, aber konnte nicht. Mainz beschränkte sich auf Ergebnisverwaltung.

Roger Schmidt wechselte Stefan Kießling für Dragovic ein, um offensiv einen neuen Impuls zu setzen (54.). In der 60. Minute zeigte das Wirkung. Der Stoßstürmer köpfte die Flanke von Kevin Kampl allerdings über das Mainzer Tor. Auch Vollands Versuch per Freistoß (62.) führte nicht zum erhofften Anschlusstreffer. Auch danach wollte lange kein rechter Spielfluss aufkommen. Mainz hätte kurz vor Schluss beinahe noch erhöht, aber Leno parierte den Versuch von Muto (85.).

Große Teile der Ultra-Szene, die nach Streitigkeiten mit dem Verein bis auf Weiteres keine Heimspiele mehr besuchen wollen, blieben übrigens auch dem närrischen Derby fern. Die obligatorische Choreographie vor dem Spiel gab es daher nicht. Auch sonst war es schnell relativ ruhig in der Nordkurve. Für die Stimmung waren an diesem Nachmittag aber ohnehin die Mainzer Fans zuständig, die im Gästeblock ihre ganz eigene Karnevalsparty feierten – nonstop. In der Schlussphase stiegen die Bayer-Fans höhnisch in die Gesänge der Mainzer ein. Zudem skandierten einige "Schade raus!" (gemeint ist Geschäftsführer Michael Schade, Anm. der Redaktion).