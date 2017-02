später lesen 2:4-Niederlage gegen Atlético Madrid Bayer verspielt fast alle Chancen auf das Viertelfinale FOTO: rtr, sw 2017-02-21T14:10+0100 2017-02-21T22:36+0100

Bayer Leverkusen steht nach der 2:4 (0:2)-Niederlage gegen Vorjahresfinalist Atlético Madrid vor dem Aus in der Champions League. Der Traum von der ersten Viertelfinal-Teilnahme seit der Triple-Vize-Saison 2001/2002 ist für die Werkself bereits vor dem Rückspiel am 15. März in weite Ferne gerückt. Nur kurz keimte bei den Bayer-Fans Hoffnung auf. Von Sebastian Bergmann, Leverkusen