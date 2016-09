Bayer Leverkusen hat einen erfolgreichen Auftakt in die neue Champions-League-Saison verpasst. Gegen ZSKA Moskau gab's trotz 2:0-Führung nur ein 2:2. Von Patrick Scherer

Wie hatten sich die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen doch bemüht, die Ausgeglichenheit ihrer Champions-League-Gruppe hervorzuheben. Zu sehen war davon am Mittwochabend wenig. Dass es im Auftaktspiel gegen ZSKA Moskau dennoch nur zu einem 2:2 reichte, hatte Bayer allein sich selbst zuzuschreiben.

In Ballbesitz – und davon hatte das Team von Trainer Roger Schmidt reichlich – verwandelte die Werkself ihr 4-2-2-2-System in ein 2-2-6. Besonders die sechs Offensiven durften ihrem Spielspaß freien Lauf lassen. Die Außenverteidiger Wendell und Benjamin Henrichs agierten als Außenstürmer und Admir Mehmedi, Julian Brandt, Hakan Calhanoglu und Chicharito wirbelten, ohne dabei auf ihre formell angegebenen Positionen acht zu geben, die desorientierte Moskauer Abwehr durcheinander. Besonders den agilen Julian Brandt bekam der russische Meister nicht in den Griff.

Nach einer Viertelstunde führte Bayer völlig verdient mit 2:0. Mehmedi, der einen abgefälschten Henrichs-Pass herrlich verarbeitete und abschloss, und Calhanoglu, dessen ebenfalls abgefälschter Schuss im Winkel einschlug, sorgten für ein eigentlich weiches Ruhekissen. Doch dann bot Bayer eine Lehrstunde, wie man sich das Leben völlig unnötig selbst schwermachen kann. Chance um Chance auf das 3:0 wurde verschwendet, bis Alan Dzagoev (36.) die Gäste wiederbelebte. Nur zwei Minuten später stand es 2:2 – Roman Eremenko hatte Bernd Leno getunnelt.

Ungläubiges Staunen auf den mit 23.459 Zuschauern spärlich besetzten Rängen in der BayArena. Auch in der zweiten Hälfte bestimmte Bayer das Spielgeschehen. Ein Tor gelang aber nicht mehr. Bitter zudem: Lars Bender und Chicharito mussten verletzt ausgewechselt werden. Am Samstag (15.30 Uhr) tritt Bayer in der Liga bei Eintracht Frankfurt an.