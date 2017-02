Vor dem Spiel am Freitagabend gegen den HSV sperrte der Weltverband Fifa Hakan Calhanoglu für vier Monate. Offen ist die Frage, wer die Lücke in der offensiven Schaltzentrale schließen könnte, denn der Türke ist in bestechender Form. Von Dorian Audersch und Lotta Vedder

Aus der Gemütslage der Werkself nach der 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach macht Roger Schmidt auch knapp eine Woche später kein Geheimnis. "Wir sind sehr unzufrieden aus dem Spiel gegangen", sagt der Coach von Bayer 04. Jetzt sei es wichtig, eine Reaktion zu zeigen. Die Werkself hat aber noch einen weitaus besseren Grund, eine sportliche Trotzreaktion zu zeigen: Der Fußballweltverband Fifa hat Hakan Calhanoglu für vier Monate gesperrt. Der Internationale Sportgerichtshof hat die Strafe nun bestätigt Die laufende Saison ist für den 22-Jährigen damit gelaufen - also auch die Partie heute Abend beim Hamburger SV (20.30 Uhr/Live-Ticker).

Es wird nicht leicht, den kurzfristigen Ausfall zu kompensieren. Calhanoglu ist derzeit in Topform und mit sieben Toren sowie Vorlagen in 22 Pflichtspielen Bayers Topscorer in dieser Spielzeit. Ein Beispiel ist das verlorene Derby gegen Mönchengladbach: Beiden Toren der Werkself ging jeweils ein Eckball des türkischen Nationalspielers voraus. Umso spannender ist die Frage, wie Schmidt auf den urplötzlichen und nachhaltigen Ausfall seiner zuletzt so effektiven offensiven Schaltzentrale reagiert. Da auch Chicharito mit einem Muskelfaserriss in der Leistengegend ausfallen wird, sind in der Offensive Ideen gefragt.

Taugt Leon Bailey gleich zum Hoffnungsträger?

Denkbar, dass angesichts der neuen Lage der jamaikanische Winterzugang Leon Bailey in Hamburg zum Einsatz kommen könnte. Allerdings ist die Startelf nach gerade einmal zwei Trainingseinheiten bei Bayer 04 aller Voraussicht nach keine Option: "Damit würde ich ihm wohl keinen Gefallen tun", sagt Schmidt. "Er macht aber einen guten Eindruck, ist willig und engagiert. Ich freue mich, dass wir ihn jetzt schon bekommen haben und nicht erst im Sommer. Er wird uns in den kommenden Wochen guttun." Auf jeden Fall wird der 19-Jährige mit nach Hamburg reisen, um Abläufe und Team noch besser kennenzulernen. Ob der Zugang vom KRC Genk doch noch in den Kader gegen den HSV rutschen könnte, ließ der 49-Jährige offen.

Eine weitere "neue" Option für heute Abend könnte der von seinem Muskelbündelriss genesene Kevin Volland sein. Der Nationalspieler habe unter der Woche sehr gut und vor allem schmerzfrei trainiert, betont Schmidt. In den kommenden Wochen und Monaten gefragt sein wird auch die Kreativität von Julian Brandt und Karim Bellarabi - auch wenn letzterer nach seiner langen Verletzungspause noch etwas Zeit brauchen wird, um wieder der gewohnte Antreiber zu werden.

So oder so ist das Spiel heute Abend ein Aufeinandertreffen von zwei angeschlagenen Vereinen. Der Druck, unbedingt punkten zu müssen, lastet auf beiden - obwohl die Lage beim erneut akut abstiegsbedrohten HSV deutlich prekärer ist. Allerdings ist es auch in Leverkusen ungemütlich geworden. Das liegt nicht nur an Calhanoglus Sperre oder dem Zoff zwischen Verein und Teilen der Ultra-Szene, der am vergangenen Wochenende mit pyrotechnischen Attacken in der BayArena eskaliert ist, sondern auch an der sportlichen Situation. Bayer verharrt im Mittelfeld der Tabelle - zu wenig für den ambitionierten Werksklub. Der Abstand zu Platz sechs beträgt bereits sechs Zähler.

Verletzt ausfallen werden zudem auch Aleksandar Dragovic und weiterhin Kapitän Lars Bender. Auch Benjamin Henrichs (Rückenprobleme) ist noch fraglich. Die Erfolgsformel für das Spiel in Hamburg umschreibt der Coach so: "Disziplin, Konsequenz und Emotionen. Das sind die Grundtugenden, auf denen sich alles aufbaut." Mit oder ohne Calhanoglu.

Quelle: RP