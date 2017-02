Nach der 0:1-Pleite beim abstiegsbedrohten Hamburger SV holten sich die Spieler von Bayer Leverkusen in der Fankurve die zu erwartenden Pfiffe ab. Routinier Stefan Kießling hatte für den Auftritt keine Erklärung – und ließ seinen Frust vor den vor den TV-Kameras freien Lauf. Von Sebastian Bergmann, Hamburg

"Es sagt alles, wenn man in Hamburg nur einen oder zwei Torschüsse hat. Dann ist das einfach zu wenig", sagte Kießling. Kurz vor dem Spielende hatte der frühere Nationalspieler am Freitagabend mit einem Kopfball an die Latte die beste und zugleich einzige Chance der Werkself im gesamten Spiel. "Wir müssen einfach mehr machen und haben ein ganz schlechtes Spiel abgeliefert, obwohl wir gegen Gladbach schon alles angesprochen hatten", sagte er vor den Sky-Kameras. Auf die Frage nach dem "Warum" für die schwache Leistung, hatte der ehemalige Nürnberger keine Lust. "Ich kämpfe seit einem Jahr darum, anständig fit zu sein und ein bisschen Fußball zu spielen. Und jetzt soll ich hier alles erklären?", platzte es aus dem sonst so besonnenen Kießling heraus.

Auch Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler fand nach dem Spiel klare Worte für die dargebotene Leistung der Werkself: "Wenn du nur eine vernünftige Torchance hast im ganzen Spiel, ist das natürlich zu wenig. Das war an Harmlosigkeit nicht zu überbieten." Dabei hatte sich der 57-Jährige vor dem Duell beim kriselnden HSV deutlich mehr versprochen. "Es war klar, dass die Hamburger bei den Witterungsverhältnissen auf Kampf und hohe Bälle setzen. Aber gerade weil wir fußballerisch normalerweise mehr bieten könnten, haben wir uns da Vorteile erhofft, die nicht gekommen sind", sagte Völler.

Über das vor der Saison erklärte Ziel, das Erreichen eines Champions-League-Platzes, wollten weder Kießling noch Völler viele Worte verlieren. "Darüber brauchen wir im Moment gar nicht zu reden", sagte Kießling. Der ebenfalls sichtlich enttäuschte Völler erklärte: "Bevor wir uns irgendwelche Ziele setzen, sollten wir erst einmal wieder ein Spiel gewinnen. Am besten schon gegen Frankfurt."