Trainer Manuel Baum ist der Hoffnungsträger Augsburger. Mit ihm holte der Klub zehn Punkte aus Sechs Spielen. Nur die Offensive hat der Cheftrainer noch nicht ins Rollen gebracht.

Das ist neu Im Winter blieb es in Augsburg weitgehend ruhig. Der Ex-Dortmunder Moritz Leitner kam für das zentrale Mittelfeld von Lazio Rom, Rechtsverteidiger Daniel Opare schloss sich dem französischen Zweitligisten RC Lens an. Opare spielte in der Hinrunde keine große Rolle, ebenso wie Leitner bei Lazio Rom. Ob der zuvor schon beim BVB und in Stuttgart gescheiterte Leitner eine nachhaltige Verstärkung sein kann, erscheint fraglich. Ein Pluspunkt: In der Saison 2010/2011 spielte der 24-jährige bereits Leihweise beim FCA - und erlebte damals seine wohl beste Zeit.

Der Trainer Manuel Baum ist in Augsburg der Hoffnungsträger. Der 37-Jährige spielte selbst nie höherklassig, doch seine kurze Bilanz nach der Beförderung vom Jugend- zum Cheftrainer ist mehr als solide. Als Interimscoach holte er mit einer verunsicherten Mannschaft ein Remis gegen Borussia Dortmund und einen Sieg gegen Mönchengladbach. Seitdem er in der Winterpause fest installiert wurde, stehen zwei Siege und zwei Niederlagen zu Buche. Baum lässt meist im 4-1-4-1 oder gegen offensivstärkere Gegner im 4-4-2-System mit hängender Spitze spielen.

Die Mannschaft Torhüter Marvin Hitz dürfte nach seiner Kopfblessur rechtzeitig fit werden. Gleiches gilt für Spielmacher Jan Moravek und den Koreaner Ja-Cheol Koo. Bei Alfred Finnbogason sieht das anders aus: Der Angreifer ist ebenso wie Verteidiger Jan-Ingwer Callsen-Bracker im Aufbautraining. Kreativspieler Caiuby fällt dagegen noch länger aus. In Linksverteidiger Konstantinos Stafylidis, Sechser Dominik Kohr und Callsen-Bracker spielen übrigens drei Ex-Leverkusener beim FCA.

Die Form Nach dem eher verkorksten Start mit Ex-Darmstadt-Coach Dirk Schuster berappelten sich die Fuggerstädter. Doch von der mutig-aggressiven Spielweise der vergangenen Saison ist nicht viel übrig. Mittelstürmer Dong-Won Ji gibt sich zwar wie Sturmkollege Raul Bobadilla Mühe, doch ein echter Torjäger fehlt. Der Ex-Gladbacher Martin Hinteregger stabilisierte die Abwehr, aber ohne eigenen Treffer verpufft dieser Effekt - und Augsburg stellt die drittschlechteste Offensive der Liga.

Quelle: RP