Die Werkself hat den ersten Sieg unter Trainer Tayfun Korkut in der Bundesliga eingefahren. Gegen Schlusslicht Darmstadt erzielten Julian Brandt und Kevin Volland die Tore zum 2:0-Auswärtssieg. Von Dorian Audersch

Wenn das abgeschlagene Schlusslicht den Tabellenzwölften der Bundesliga empfängt, klingt das auf Anhieb nicht nach Topspiel. Brisant war die Partie zwischen dem SV Darmstadt und Bayer 04 aber allemal: Leverkusen brauchte unbedingt einen Sieg für das deutlich angeknackste Selbstvertrauen – und um dem Abwärtssog zu entgehen, der das Team von Trainer Tayfun Korkut erfasst hat.

Die Werkself war vor dem Anpfiff mit zwei Punkten aus fünf Partien das schwächste Team der vergangenen Wochen. Zumindest diese Marke ist Bayer 04 nun los. Der 2:0 (1:0)-Sieg in Darmstadt bringt Abstand zwischen Bayer 04 und die Niederungen des Abstiegskampfes. Es war der erste Erfolg im fünften Anlauf unter Korkut – inklusive des torlosen Remis bei Atlético Madrid in der Champions League.

Der Coach nahm im Vergleich zum 3:3 gegen Wolfsburg vier Veränderungen in der Startelf vor. Kai Havertz, der gegen die Niedersachsen eingewechselt wurde und stark spielte, ersetzte Stefan Kießling, Kevin Kampl begann anstatt des gesperrten Charles Aránguiz, Tin Jedvaj sollte anstelle von Aleksandar Dragovic für mehr Sicherheit in der Innenverteidigung sorgen und Julian Brandt spielte für Admir Mehmedi.

Die ersten Minuten des Spiels waren vor allem ein unansehnliches Geplänkel mit vielen Zweikämpfen, Ballverlusten und noch mehr Einwürfen. Beiden Teams gelang wenig. Das 1:0 für die Werkself fiel entsprechend aus dem Nichts: Nach dem ersten schönen Spielzug der Partie landete der Ball über Baumgartlinger und Karim Bellarabi bei Kevin Volland, der Brandt innerhalb des Fünfmeterraumes in Szene setzte. Der Nationalspieler vollendete aus kurzer Distanz ins lange Eck (15.). Danach waren kurz die Gastgeber am Drücker, doch zwei Ecken blieben ohne nennenswerten Erfolg für die "Lilien”. Das Spiel nahm vorerst wieder ein den Platzierungen beider Mannschaften entsprechendes Niveau an – irgendwo zwischen Kampf und Krampf.

Ein wiederholter Freistoß auf halber Höhe der rechten Strafraumgrenze brachte erneut Gefahr, doch der Schuss von Hamit Altintop segelte über das Tor von Bernd Leno hinweg. Im ersten, abgepfiffenen Versuch musste Bayers Schlussmann noch rettend eingreifen (33.). Mario Vrancics nächster Versuch per Freistoß etwas später war zu hoch angesetzt (37.). Kai Havertz scheiterte direkt im Anschluss am Darmstädter Keeper und der nächste Versuch von Vrancic per Freistoß prallte an die Latte (41).

Nach Wiederanpfiff war zunächst wieder Darmstadt am Drücker, doch Leno parierte gegen Vrancic (51.). Dann gelang Volland die Vorentscheidung, nachdem ihm noch wenige Minuten zuvor ein berechtigter Elfmeter verweigert worden war. Diesmal war Brandt der Vorlagengeber. Der 24-Jährige hämmerte den Ball aus rund zwölf Metern mit links unter die Latte (56.). Darmstadt steckte zwar auch danach nicht auf, ernshaft in Gefahr geriet Bayers erster Dreier unter Korkut dennoch nicht – trotz guter Chancen durch Felix Platte (67.) und Jan Rosenthal (68.). Brandt verpasste in der Schlussphase noch das 3:0 (75.), ebenso wie Havertz (82.).