Bayer Leverkusen: Gefangen im System

Die Statistik sprach klar für Bayer 04. Das Team von Trainer Roger Schmidt gab im Spiel gegen Mainz 05 mehr Schüsse aufs Tor ab (12/11), spielte deutlich mehr Pässe (418/245) als der Gegner und das bei wesentlich besserer Quote (69 Prozent/48 Prozent). Das Problem: Am Ende stand eine 0:2-Niederlage gegen einen vermeintlich schlagbaren Konkurrenten aus dem unteren Tabellendrittel. Dass die Werkself trotz guter Statistiken nicht zwingend als Sieger vom Platz geht, ist längst kein Einzelfall in dieser Saison. Schuld daran trägt auch das Spielsystem.

Bereits bei der 2:4-Pleite im Achtelfinale der Champions League vor einer Woche gegen Atlético Madrid war die Werkself beim Blick auf die Statistik die dominante Elf, hatte 62 Prozent Ballbesitz - ein hervorragender Wert. Den Zuschauern in der BayArena und vor den TV-Bildschirmen bot sich jedoch ein anderes Bild. Sie sahen clevere, aggressivere und überlegene Madrilenen. Schuld an diesem Umstand trägt auch das von Trainer Schmidt favorisierte 4-2-2-2-System, das darauf beruht, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen eng zu halten und auf Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte zielt. An der Umsetzung haperte es zuletzt jedoch zu häufig. Oft fehlte die letzte Konsequenz beim Pressing.

Viele Gegner haben zudem längst verstanden, dass Leverkusen gar nicht zwingend den Ball haben möchte. Ein Spiel selbst zu gestalten ist nicht die Absicht der Werkself - doch genau dazu nötigen Mannschaften wie zuletzt Mainz und Madrid sie. Einen Plan B scheint Schmidt für diese Fälle nicht zu haben, was seine Spieler zu Gefangenen des eigenen Systems macht. Im Vergleich zur Vorsaison hat sich der durchschnittliche Ballbesitzwert von 52,6 Prozent auf 57,3 erhöht - ein Indiz dafür, dass Bayer immer seltener sein Umschaltspiel durchbringen kann. Doch nicht nur das Gegenpressing funktioniert nicht mehr so, wie es ursprünglich sollte. Auch teils extreme Formschwankungen einzelner Spieler tragen zum Wechselbad der Gefühle bei.

Beispiel Chicharito. An manchen Tagen - wie bei seinem Dreierpack am 5. Spieltag in Mainz oder bei seinen insgesamt vier Treffern zuletzt gegen Frankfurt und in Augsburg - ist der Mexikaner nicht zu stoppen. Dann folgt jedoch ein Auftritt wie gegen Mainz am vergangenen Samstag, bei dem die Fans die Anwesenheit des Torjägers wohl nur beim Einlaufen per Stadionsprecherdurchsage mitbekommen haben. Aber auch Spieler wie Kevin Kampl oder Karim Bellarabi sind in ihren Leistungen so unbeständig wie die Werkself selbst. Dass die Talente Jonathan Tah (21 Jahre), Julian Brandt (20) oder Kai Havertz (17) noch nicht Woche für Woche die Werkself retten können, ist klar - und sollte auch nicht von ihnen erwartet werden.

Ein weiterer Kritikpunkt, dem sich Schmidt stellen muss, ist die Schwäche seines Teams bei Standardsituationen. Insgesamt musste Torwart Bernd Leno in 22 Partien 32 Mal hinter sich greifen. Allein 13 Gegentreffer fielen nach Standards. Damit führt Leverkusen diese unrühmliche Statistik mit deutlichen Vorsprung an.

Der derzeit gesperrte Mittelfeldspieler Hakan Calhanoglu hatte vor der Winterpause bekräftigt, dass das Schmidt'sche System nur dann funktionieren kann, wenn alle Spieler voll mitziehen. Ist es also auch eine Frage der Einstellung? Zumindest hinsichtlich des Willens kann dem Team zuletzt nur selten ein Vorwurf gemacht werden. Allerdings sah das in einigen Begegnungen in dieser Spielzeit auch anders aus. An Heimspiele wie zum Beispiel gegen Ingolstadt (1:2), Augsburg (0:0), Freiburg (1:1) oder Hoffenheim (0:3) erinnern sich die Bayer-Fans wohl nur äußerst ungern.

Dass das System von Bayer 04 gegen den BVB am Samstag (15.30 Uhr) trotzdem funktionieren kann, ist denkbar und würde in das Auf und Ab dieser Saison passen. Schließlich suchen die von Thomas Tuchel trainierten Dortmunder ihr Heil wie die Werkself in der Offensive - allerdings mit deutlich größerem Erfolg als zuletzt Leverkusen.

Quelle: RP