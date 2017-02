später lesen Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt im Check FOTO: dpa, mjh htf rho sup FOTO: dpa, mjh htf rho sup Teilen

In der Vorsaison noch so gut wie abgestiegen, ist Eintracht Frankfurt in dieser Saison ein heißer Anwärter auf das internationale Geschäft. Ein Blick auf Bayer Leverkusens nächsten Gegner.