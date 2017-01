Bundesligist Bayer Leverkusen hat das erste Testspiel in der Wintervorbereitung gegen Estudiantes de La Plata aus Argentinien mit 4:2 im Elfmeterschießen gewonnen. Nach 90 Minuten lautete das Ergebnis 1:1 (0:1). Bayer-Star Chicharito scheiterte zum dritten Mal in dieser Saison vom Elfmeterpunkt. Von Sebastian Bergmann, Orlando

Bayer Leverkusen ist mit einem Erfolgserlebnis in das neue Jahr gestartet. Die Werkself gewann das erste Testspiel beim Florida-Cup gegen den argentinischen Erstligisten Estudiantes de La Plata im Elfmeterschießen mit 4:2, nachdem Youngster Sam Schreck Bayer vor 2500 Zuschauern im Al-Lang-Stadion in St. Petersburg ins Elfmeterschießen gerettet hatte. Der lange verletzte Nationalspieler Karim Bellarabi wurde noch geschont und soll erst am Donnerstag (1 Uhr MEZ) im Test gegen Atlético Mineiro wieder eingesetzt werden. Beim Gegner Estudiantes de La Plata saß Ex-Nationalspieler und Vereinspräsident Juan Sebastián Verón, der eigentlich sein Comeback als Spieler feiern wollte, 90 Minuten auf der Bank.

Joel Pohjanpalo hatte die erste Riesenchance des Spiels. Nach einer Freistoß-Flanke aus halbrechter Position von Hakan Calhanoglu rauschte der Finne in die Flugkurve des Balles und lenkte das Spielgerät mit dem Fuß an die Latte (7.). Gleich im Gegenzug verbuchte Estudiantes seine erste Torgelegenheit. Lucas Viatri scheiterte nur knapp aus aussichtsreicher Position. In der Folge übernahm Leverkusen die Kontrolle über das Spiel, weitere Torchancen der Werkself blieben aber Mangelware. Besser machten es die Argentinier, die in der 33. Minute durch Elias Umeres mit 1:0 in Führung gingen. Trotz Überzahl im eigenen Sechzehner hatte es Bayer zuvor nicht geschafft, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern.

Elfmeter-Drama hält an

Kurz vor dem Seitenwechsel bekam Leverkusen nach einem Handspiel von Estudiantes per Elfmeter dann die Chance, die Partie auszugleichen. Chicharito, der von den vielen mexikanischen Fans im Publikum lautstark gefordert wurde, schnappte sich den Ball - und schoss genau in die Arme des argentinischen Torhüters Mariano Andujar, der die richtige Ecke ahnte (41.). Das Elfer-Drama der Werkself, die allein in der Bundesliga-Hinrunde vier Elfmeter vergab, schien auch 2017 kein Ende zu nehmen.

Dass Bayer in Halbzeit zwei mit einem Mann mehr spielen durfte, lag an einem Ausraster von Estudiante-Spieler Rodrigo Brana. Der 37-jährige Routinier attackierte Tin Jedvaj im Luftkampf mit den Ellbogen und sah dafür vom Schiedsrichter regelgerecht die Rote Karte (43.). Bayer-Trainer Roger Schmidt tauschte in der Pause alle Feldspieler aus. Stefan Kießling scheiterte zwar zunächst nach feinem Zuspiel von Charles Aránguiz (54.) und auch Danny Da Costa brachte den Ball nicht im Tor unter (68.). Schließlich nutzte Talent Sam Schreck eine missglückte Kopfballabwehr der Argentinier zum 1:1 (70.). Im Elfmeterschießen machte Bayer dann den Sieg perfekt.

Ein weiteres Testspiel steht auf dem Programm

Für die Werkself war das Duell mit Estudiantes der erste Test des neuen Jahres und das erste Spiel seit dem 1:1 im Derby beim 1. FC Köln kurz vor Weihnachten. Seit Mittwoch bereitet sich die Schmidt-Elf in Forida auf die Rückrunde in der Bundesliga vor. Schon zum dritten Mal in Folge verbringt der Tabellenneunte die Winterpause im Südosten der USA.

Leverkusens Trainer Schmidt startete nur mit wenigen Stammspielern, wechselte im zweiten Durchgang dann beinahe komplett durch. Im Tor vertrat etwa Ersatz-Schlussmann Ramazan Öczan Nationaltorhüter Bernd Leno und durfte durchspielen.

Bevor es am 22. Januar für Leverkusen in der Bundesliga gegen Hertha BSC Berlin weitergeht, bestreitet das Team noch ein weiteres Testspiel während seines Trainingslagers in Orlando. Am Mittwoch, 11. Januar, kommt es zum Duell gegen den brasilianischen Klub Atlético Mineiro. Am 17. Januar empfängt Bayer daheim in Leverkusen den Zweitligisten VfL Bochum.