Jonathan Tah trainiert künftig in Osterath. Der Nationalspieler ist das neue Gesicht der Sportmarke "Under Armour". Gestern Abend war der 20 Jahre alte Fußballer in Meerbusch zu Gast und hat in der Alten Seilerei einen neuen Fußballschuh - den Clutchfit - präsentiert. Der Besuch soll aber nicht einmalig bleiben: Die Alte Seilerei wird auch weiterhin ein Anlaufpunkt für den gebürtigen Hamburger sein. Denn in den Räumlichkeiten entsteht zurzeit das neue - private - Fitnessstudio des Sportlers.