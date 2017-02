später lesen Leverkusen - Frankfurt 3:0 Chicharito und Volland treffen gegen die Krise FOTO: afp Teilen

2017-02-09T21:02+0100 2017-02-11T17:25+0100

Bayer Leverkusen und Trainer Roger Schmidt können vorerst aufatmen. Gegen den Überraschungsdritten Eintracht Frankfurt gewann der Werksklub nach zuvor zwei Pleiten in Serie verdient mit 3:0 (1:0) - und hält so Anschluss an die Europa-League-Plätze. Chicharito (5./63.) und Kevin Volland sorgten für die Tore (78.). Von Sebastian Bergmann, Leverkusen