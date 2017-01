Bayer Leverkusen: Lars Bender kann wieder mit dem Team trainieren

Die Werkself hat gestern ihre erste Trainingseinheit nach der Rückkehr aus Florida absolviert. Gute Nachrichten gab es dabei von Kapitän Lars Bender: Er machte nach seiner langen Verletzungspause erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings mit.

In Orlando hatte der 27-Jährige, der wegen einer Fersenprellung nebst Riss in der Sehnenplatte des Fußes zuletzt im Oktober für die Werkself zum Einsatz kam, zuletzt nur individuell trainieren können. Die langwierige Verletzung zog er sich beim Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg zu.

Insgesamt war Bender in der Hinrunde vom Verletzungspech verfolgt. Zwar nahm er im Sommer mit der deutschen Mannschaft an den Olympischen Spielen in Rio teil und bestritt dort alle Partien bis ins Finale, das gegen Gastgeber Brasilien verloren ging, doch danach zwangen ihn größere und kleinere Blessuren immer wieder zu Pausen. Insgesamt absolvierte der Kapitän der Werskelf in der Bundesliga-Hinrunde nur fünf Spiele - und drei in der Champions League. Hakan Calhanoglu und Kevin Kampl verpassten hingegen die erste Einheit nach der Rückkehr ins winterliche Leverkusen wegen eines leichten Infekts. Ob sie morgen beim Testspiel gegen den Zweitligisten VfL Bochum (14 Uhr, Haberland-Stadion) einsetzbar sind, ist offen. Das Spiel wird auf www.bayer04.de und auf der Facebook-Seite der Werkself übertragen. Bereits im Januar 2016 waren die Bochumer für einen Test im Haberland-Stadion zu Gast - und gewannen 2:1.

