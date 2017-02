Am Mittwochmittag hat Bayer Leverkusen seinen Winterzugang Leon Bailey in der BayArena offiziell vorgestellt. Der 19-jährige Jamaikaner sprach über Karriereziele, seinen Spitznamen "Chippy" sowie Sprint-Superstar und Freund Usain Bolt. Von Sebastian Bergmann

Cool, selbstbewusst und mit einer goldenen Rolex um das Handgelenk – so präsentierte sich Bayer Leverkusens Winterzugang Leon Bailey am Mittwoch bei seiner Vorstellung in der BayArena. Der Jamaikaner, den Leverkusen im Winter für mehr als zwölf Millionen Euro vom belgischen Erstligisten KRC Genk verpflichtete, sagte: "Mein Ziel ist, Titel zu gewinnen. Ich will mein Talent zeigen und mich weiterentwickeln."

Bei der 0:1-Niederlage in Hamburg durfte der trickreiche und schnelle Außenspieler am vergangenen Freitag zum ersten Mal Bundesliga-Luft schnuppern. Acht Minuten ließ ihn Trainer Roger Schmidt ran. Durch die viermonatige Sperre von Hakan Calhanoglu könnte Bailey, der auf einen sofortigen Wechsel nach Leverkusen im Winter gedrängt hatte, für den Werksklub schon bald wichtiger werden, als das zunächst geplant war. Angst ob der großen Verantwortung scheint er nicht zu haben. "Ich will guten Fußball spielen, Tore schießen und die Fans unterhalten", erklärte Bailey.

Dabei liege es in der Hand des Trainers, ob und wann er dazu die Chance bekäme. "Aber eins ist sicher: Wenn ich die Möglichkeit bekomme, werde ich alles geben." In Linksfuß Bailey hat sich Bayer 04 nicht nur eines der begehrtesten Talente Europas geschnappt, sondern auch ein wenig Glamour an den Rhein geholt. "Es waren einige Klubs aus der englischen Premier League an mir interessiert", sagte Bailey.

Sein Spitzname "Chippy" stamme von der fiktiven Musikgruppe "Alvin und die Chipmunks". Bailey: "Wie Alvin habe ich schon immer viel geredet und Witze gemacht. Irgendwann ist daraus Chippy geworden." Ein wenig deutsch sprechen könne er bereits, erklärte der Youngster. "Ich habe ein Jahr in Österreich gelebt und dort Fußball gespielt. Dort habe ich es in der Schule etwas gelernt."

Im achtfachen Olympiasieger und Sprint-Superstar Usain Bolt, der ebenfalls Jamaikaner ist, hat Bailey zudem einen weltbekannten Fürsprecher. "Ich kenne Usain sehr gut. Er ist ein enger Freund von mir und ein echt cooler Typ, der viel in Deutschland unterwegs ist." Eine Einladung zu einem Bundesliga-Spiel in Leverkusen schloss Bailey nicht aus. "Hoffentlich können wir uns hier mal treffen. Vielleicht rufe ich ihn an und lade ihn zu einem Spiel in die BayArena ein", erklärte Leverkusens Winterzugang. Am Samstag empfängt der Tabellenneunte aus Leverkusen Eintracht Frankfurt zum wegweisenden Duell (15.30 Uhr).