Plötzlich platzte Roger Schmidt der Kragen. Auf die Frage, welche Bedeutung das Frankfurt-Spiel heute (15.30 Uhr/Live-Ticker) für ihn persönlich habe, entgegnete der umstrittene Bayer-Coach: "Wollen sie mich provozieren oder brauchen sie noch irgendwas für ihren Zettel? Ich habe das fünf Mal erklärt. Das sollte reichen." Die Szene aus der Pressekonferenz gestern in der BayArena verdeutlicht, wie angespannt die Nerven derzeit beim Werksklub und auch dessen Trainer sind. Nach der fahrlässig aus der Hand gegebenen Partie gegen Mönchengladbach (2:3) und dem ernüchternden Auftritt in Hamburg (0:1) ist die Werkself heute gefordert, zu punkten. Die Fans sollten jedoch nicht zu viel erwarten, erklärt Trainer Schmidt: "Wir werden sicherlich kein perfektes Spiel liefern können. Dazu fehlt uns das nötige Selbstvertrauen."

Trotz der zuletzt enttäuschenden Bilanz hält der Trainer einen Sieg gegen Frankfurt dennoch für möglich. Zwar komme in der Eintracht ein Team mit einem guten Lauf, "aber wir brauchen jetzt mal wieder ein gutes Spiel, in dem wir als Team geschlossen auftreten und alles geben, um ein gutes Ende für uns zu erzielen", sagte Schmidt. Neun Mal habe man in der Saison bereits verloren, acht davon allerdings lediglich mit nur einem Tor Unterschied. Diesen Fakt habe man in der Trainingswoche versucht aufzuarbeiten. Auch der Umstand, dass man sich im Angriff in Hamburg "nicht wirklich" hat durchsetzen können, sei ein Trainingsschwerpunkt gewesen.

Da Jonathan Tah (Faserriss) verletzt ausfällt, bekommt in der Innenverteidigung Tin Jedvaj die Chance, an der Seite von Ömer Toprak zu starten. "Er macht im Training einen sehr guten Eindruck und hat unser hundertprozentiges Vertrauen", lobte Schmidt den Kroaten. Für den ebenfalls angeschlagenen Aleksandar Dragovic (Sehnenverletzung) könnte es zumindest für einen Platz auf der Bank reichen. Bei Angreifer Chicharito sowie Lars Bender wagte Schmidt positive Prognosen. "Bender hat sehr gut trainiert. Wir hoffen, dass unser Kapitän wieder an Bord ist. Ob von Anfang an, kann ich noch nicht sagen. Auch bei Chicharito sieht es ganz gut aus." Bei allen angeschlagenen Spielern wollte Schmidt noch das Abschlusstraining abwarten.

Dass Winterzugang Leon Bailey, der in Hamburg sein achtminütiges Debüt feierte, erneut zum Einsatz kommt, wollte der 49-jährige Fußballlehrer nicht versprechen, sagte aber: "Er ist ein total positiver Typ und verfügt über sehr viel Potenzial. Seine Integration in unser Spielsystem wird aber noch ein bisschen dauern. Wir dürfen ihn nicht zu früh unter Druck setzen oder in Situationen bringen, denen er vielleicht noch nicht gewachsen ist." Der Jamaikaner sei "ein Transfer für die Zukunft".

Auf die Frage, ob Schmidt uneingeschränktes Vertrauen seitens des Klubs spüre, sagte er: "Ich weiß, dass ich ein grundsätzliches Vertrauen in der Vereinsführung und in der sportlichen Leitung habe. Aber es ist auch klar, dass es einen entsprechenden Anspruch an den Trainer gibt. Ich will mich an unseren Zielen messen lassen." Letztendlich müsse er immer beweisen, dass er der richtige Trainer für Leverkusen sei, sagte Schmidt. "Diesen Druck habe ich immer." Nicht jeden Tag müsse ihm jemand sagen, dass er noch einen Vertrag über zweieinhalb Jahre habe, erklärte er, denn den "habe ich sowieso".

29.000 Zuschauer werden heute in der BayArena erwartet, davon 3500 aus Frankfurt.

Quelle: RP