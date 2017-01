Bayer 04 bereitet sich derzeit im sonnigen Orlando auf die Bundesliga-Rückrunde vor. In Karim Bellarabi, Lars Bender und Kevin Volland stehen drei lange verletzte Leistungsträger vor ihrem Comeback. Von Sebastian Bergmann

Roger Schmidt wirkt zufrieden. Dem Trainer der Werkself scheint die Luft in Orlando, wo sich sein Team seit Mittwoch auf die Aufholjagd in der Bundesliga vorbereitet, gut zu tun. "Das Wetter ist super, die Bedingungen optimal", schwärmt der 49-Jährige. Was beim Fußballlehrer aber vor allem für gute Laune sorgen dürfte: die Rückkehr von Karim Bellarabi und Co.

Zum Gespräch in der Lobby des 4-Sterne-Hotels "Omni Resort" in Orlando, in dem die Bayer-Entourage noch bis zum 12. Januar residiert, erscheint Schmidt im Trainingsanzug und sichtlich gut gelaunt. Eine Stunde hat er seine Kicker am Vormittag bei wolkenfreien Himmel und angenehmen 23 Grad trainiert. Nach dem Mittagessen kommt eine weitere Einheit hinzu. Während die eine Hälfte des Kaders an der Athletik feilte, kümmerte sich Schmidt am Freitagmorgen um das "fußballspezifische Training": Passspiel auf engstem Raum. Dass an den Trainingseinheiten auch lange angeschlagene Spieler wie Karim Bellarabi wieder mitwirken können, freut Schmidt besonders. "Zwei Einheiten am Tag steckt Karim schon ganz gut weg", sagt er. Einen Einsatz des 26-jährigen Nationalspielers am Sonntag im Test gegen Estudiantes La Plata will Schmidt nicht ausschließen.

Testspiel gegen den VfL Bochum

Während Bellarabis-Rückkehr unmittelbar bevorsteht, müssen sich die ebenfalls angeschlagenen Lars Bender und Kevin Volland noch etwas gedulden. Beide könnten in den USA bislang nur Einzeltraining absolvieren. "Es geht bergauf. Wir hoffen, dass beide noch hier in Orlando ins Teamtraining einsteigen können", sagt Schmidt.

Spielpraxis könnten Bender und Volland wohl erstmals am Dienstag, 17. Januar, 14 Uhr, im kurzfristig angesetztem Test gegen den Zweitligisten VfL Bochum daheim in Leverkusen sehen. Dass durch die Rückkehr der Verletzten auch der Konkurrenzdruck beim zuletzt schwächelnden Champions-League-Achtelfinalisten wieder verschärft wird, freut den Trainer. Neue Ziele für die Rückrunde zu setzen, hält er jedoch für nicht angebracht. Er sagt: "Die Ziele für Bayer 04 sind ohnehin vor der Saison in Stein gemeißelt." Zur vergangenen Hinserie sagte Schmidt: "Gegen die stärksten Gegner haben wir die besten Spiele gemacht. Unser Ziel muss sein, immer so aufzutreten."

Baumgartlinger fehlt in Orlando

Ob Mittelfeldmann Julian Baumgartlinger, der eigentlich am Dienstag Vater werden und ins Trainingslager nachreisen sollte, noch in Orlando aufschlagen wird, ist noch unklar. Trainer Schmidt: "Sobald das Kind da ist, setzt er sich ins Flugzeug. So ist die Absprache. Eine Anreise später als am Sonntag macht aber keinen Sinn mehr." Sollte auch er noch den Weg ins Trainingslager finden, wäre der Kader komplett.

Quelle: RP