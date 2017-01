Bayer Leverkusen: Vier Gewinner aus dem Trainingslager

Bayer 04 hat den ersten Titel der Saison gewonnen: Gemeinsam mit dem Förderkader des VfL Wolfsburg, der sich ebenfalls in Florida auf die zweite Saisonhälfte vorbereitete, gewann die Werkself die Nationenwertung des Florida-Cups. In den beiden Testspielen in den USA blieben Bayer 04 und der VfL-Nachwuchs ungeschlagen. Roger Schmidt dürfte diese Tatsache allerdings nur mit einem anerkennenden Lächeln zur Kenntnis genommen haben. Viel wichtiger sind dem Trainer der Werkself wohl die Eindrücke aus dem USA-Aufenthalt. Einige Spieler konnten dabei besonders auf sich aufmerksam machen. Wir haben vier Beispiele aufgelistet.

Karim Bellarabi Der 26-Jährige kehrte unter der Sonne Floridas ins Teamtraining zurück und zeigte von Beginn an, weswegen ihn die Verantwortlichen bei Bayer 04 in den vergangenen Monaten so schmerzlich vermisst hatten: Seine Antrittsstärke, Handlungsschnelligkeit und Dynamik besitzen nur wenige Bundesliga-Profis. Im zweiten Testspiel gegen Atlético Mineiro durfte der elffache deutsche Nationalspieler nach viermonatiger Pause erstmals 45 Minuten auf der rechten Angriffsseite wirbeln. Dass er nach seinem am 2. Spieltag im Heimspiel gegen den Hamburger SV erlittenen Muskelbündelrisses nebst Sehnenbeteiligung im Adduktorenbereich körperlich wieder auf der Höhe ist, hatte er dem Trainerteam gleich am ersten Tag in Orlando bewiesen - als er den Laktattest als bester Bayer-Profi abschloss.

Chicharito Nicht nur erteilte der Mexikaner allen Gerüchten, Bayer in der Winterpause verlassen zu wollen, im Trainingscamp eine klare Absage: "Mein einziges Interesse besteht darin, bei Bayer Leverkusen zu bleiben." Außerdem beendete der 28-jährige Angreifer seine ungewohnte Torflaute und traf zum 1:0-Erfolg im Test gegen den brasilianischen Erstligisten Atlético Mineiro.

Seinem Selbstbewusstsein geschadet haben dürfte der Trip in den Südosten der USA ohnehin nicht - schließlich waren fast alle Zuschauer nur wegen ihm zum Trainingsplatz und den Testspielen gekommen. Chicharito genoss den Trubel um seine Person, wirkte im Training gelöst und lachte viel. Dass auch sein Vater und Großvater bei fast jeder Einheit am Seitenrand standen, dürfte dem Familienmenschen zusätzlich geholfen haben. Seine miese Elfmeterbilanz bleibt indes erhalten: Chicharito vergab im Spiel gegen Estudiantes de La Plata seinen dritten Strafstoß in Serie.

Charles Aránguiz Technik, Laufstärke, Kämpferherz - der Chilene zählt zu den wichtigsten Spielern im defensiven Mittelfeld der Werkself. Dass Aránguiz sein Können in der Hinrunde zu selten unter Beweis stellte, mag auch an der wegen der Copa América kurzen Vorbereitung liegen. In Florida und vor allem im Test gegen Estudiantes bewies der Chilene aber, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Das Tor zum Ausgleich durch Sam Schreck gegen die Argentinier leitete der 27-Jährige ein.

Kevin Volland Zunächst war unklar, ob der Nationalstürmer überhaupt mit nach Orlando fliegen sollte. Dass er es doch tat, erwies sich als Glücksfall. Der zuletzt wegen einer Muskelverletzung sechs Wochen Verletzte konnte wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Im Test morgen gegen den VfL Bochum wird erwartet, dass der 24-Jährige, der im Sommer für die Rekord-Ablöse von 20 Millionen Euro von Hoffenheim nach Leverkusen wechselte, sein Comeback auf dem Fußballplatz gibt.

