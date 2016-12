Bayer Leverkusen: Bayers kurze Phase der Besinnung

Für die Profis von Bayer Leverkusen bleibt nicht viel Zeit, zu verschnaufen. Bereits am 3. Januar fliegt die Werkself in das Wintertrainingslager nach Florida. Von Dorian Audersch

Den Verantwortlichen der Werkself war es anzumerken, dass sie die Winterpause herbeisehnen. Kaum war das Derby in Köln abgepfiffen, ging es Sportchef Rudi Völler vor allem darum, Ruhe zu finden. "Das ist eine Pause, die tut uns allen gut", sagt er mit Blick auf die fußballfreie Zeit. Am 3. Januar fliegt der Bayer-Tross zum dritten Mal in Folge in das Wintertrainingslager nach Orlando (Florida), um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Am 22. Januar folgt das Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin.

Bis dahin gilt es, die Schwächen aus der bisherigen Hinrunde abzustellen. Die Mannschaft von Roger Schmidt soll laut Völler in der kurzen Winterpause Schwung holen, um in den nächsten vier Spielen, davon drei in der BayArena, durchzustarten. "In der Rückrunde werden wir ein besseres Bayer Leverkusen sehen", ist sich Völler sicher. Das ist Wunsch und Forderung zugleich.

Die Werkself hat in den ersten 16 Spieltagen in der Bundesliga enttäuscht. 21 Punkte und Platz neun sind zu wenig. In der Champions League hingegen sieht es besser aus: Ohne Niederlage überstand Bayer 04 die Gruppenphase und steht nun im Achtelfinale gegen Atlético Madrid. "Durchwachsen", nennt Roger Schmidt die bisherige Bilanz. "Das stellt uns nicht zufrieden, aber wir haben sehr früh wichtige Ausfälle verkraften müssen - vor allem Karim Bellarabi." Der Nationalspieler dürfte der wichtigste "Neuzugang" des Winters sein, nachdem er sich am 2. Spieltag gegen den HSV einen Muskelbündelriss mit Sehnenbeteiligung im Adduktorenbereich zuzog und das gesamte Restjahr ausfiel.

"Mit der Vorbereitung, mit den Spielern, die zurückkommen, und mit normalen Bundesligawochen, können wir zuversichtlich sein, dass wir eine deutlich bessere Rückrunde spielen", sagt Schmidt. Immerhin ließen die andauernden Englischen Wochen während der Champions-League-Gruppenphase kaum einen regulären Trainingsbetrieb zu.

Ob zu Zu- oder Abgänge im Winter anstehen, ließ Schmidt offen: "Ich glaube, man muss immer die Augen offen halten. Ich würde nicht generell sagen, dass wir nichts machen."

Quelle: RP