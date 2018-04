Die wie entfesselt spielende Elf von Peter Stöger hat das Duell Vierter gegen Dritter klar für sich entschieden. Für Bayer 04 ist die 0:4-Niederlage ein empfindlicher Rückschlag im Kampf um die Champions League. Von Dorian Audersch, Dortmund

Die Leverkusener Mission für das Topspiel des 31. Spieltags war klar definiert: Der punktgleiche und nur wegen des minimal schlechteren Torverhältnisses auf Rang vier lauernde Verfolger Borussia Dortmund sollte möglichst auf Distanz gehalten werden, um das Tor zur Champions League weit aufzustoßen. Das ist gründlich misslungen: Bayer unterlag dem direkten Konkurrenten um die Königsklasse mit 0:4 (0:1) und muss sich nun ihrerseits vor der tabellarisch auf zwei Punkte herangerückten TSG Hoffenheim in Acht nehmen. Jadon Sancho, Maximilian Philipp und Marco Reus trafen für den BVB, der sich in der zweiten Halbzeit in einen Rausch spielte. Leverkusen kassierte nach dem 2:6 im Pokal gegen die Bayern die zweite deutliche Pleite innerhalb weniger Tage. Zehn Gegentore in zwei Spielen stehen zu Buche.

Bayers Trainer Heiko Herrlich war zu Umbaumaßnahmen in seiner Startelf gezwungen. Kapitän Lars Bender fehlte nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt und der angeschlagene Schlussmann Bernd Leno (Knie) fiel entgegen der Prognosen doch aus. So kam der 33-jährige Ramazan Özcan zu seinem ersten Einsatz in der Bundesliga für Bayer 04. Ansonsten rückte Benjamin Henrichs in die Viererkette und Dominik Kohr ersetzte Julian Baumgartlinger. Ebenfalls wieder mitmischen konnte Lucas Alario, der seine Rotsperre abgesessen hat. Er rutschte für Kai Havertz in die Anfangsformation.

Die Nachwehen der 0:2-Niederlage beim ewigen Rivalen Schalke 04 am vergangenen Spieltag waren im Dortmunder Stadion unübersehbar. "Den Stellenwert des Derbys nicht verstanden – Versager" war auf einem meterlangen Transparent zu lesen. "Niemand verkörpert Borussia Dortmund so wenig, wie Ihr!" stand auf einem anderen – inklusive Schmähungen über völliges Fehlen von Leidenschaft, Willen und Mut.

Noch ein paar aufbauende Worte. pic.twitter.com/zBViqJDoh3 — Thomas Nowag (@Dagobert95) April 21, 2018

Die Gastgeber schienen die Botschaft verstanden zu haben und erwischten den deutlich besseren Start. Ein Schuss von Mario Götze aus der zweiten Reihe flog abgefälscht über das Tor, die nachfolgende Ecke brachte nichts ein (9.). Nur eine Minute zuvor hatte Alario einen vielversprechenden Konter mit einem bestenfalls mangelhaften Schuss von der linken Seite abgeschlossen. Doch dann übernahmen die Hausherren das Kommando.

Wenig später war es Jadon Malik Sancho, der Özcan zu seiner ersten Parade zwang (11.) – und kurz danach schlug der zweite Versuch des Dortmunder Offensivtalents im langen Eck ein (13.). Weniger Glück hatte der vorher noch als Vorlagengeber glänzende Christian Pulisic, dessen Schuss Henrichs blockte (15.). Manuel Akanji versuchte es nach der fälligen Ecke vergeblich mit dem Kopf.

FOTO: dpa, soe

Und Bayer? Die Werkself schien vom frühen Rückstand ebenso beeindruckt zu sein, wie von der forschen Spielweise der Elf von Trainer Peter Stöger, die früh störte und Leverkusen zu Fehlern zwang. Seine um vier Positionen umgebaute Starformation bot ein völlig anderes Bild als bei der Derby-Niederlage. Mehr als ein Versuch aus der zweiten Reihe durch Julian Brandt sprang daher vorerst nicht für die Rheinländer heraus (26.). Die ersten 45 Minuten gehörten klar den Hausherren.

Reus verschießt Elfmeter - erzielt dann aber Doppelpack

Der womöglich bald wieder Nationalspieler Marco Reus hämmerte den von Maximilian Philipp zugespielten Ball aus etwa zwölf Metern unhaltbar ins Tor (34) – dachten jedenfalls die 81.360 Zuschauer im Stadion, doch das Tor wurde per Videobeweis aberkannt. Philipp stand beim Abspiel leicht im Abseits. Dass Reus zudem nur wenig später vom Elfmeterpunkt an Özcan scheiterte, hielt Bayer vorerst im Spiel (37). Panagiotis Retsos hatte vorab Pulisic im Strafraum gefoult. Kurz vor der Pause musste zu allem Überfluss auch noch Jonathan Tah mit Hüftproblemen ausgewechselt werden – und Leon Bailey blieb zur Halbzeit in der Kabine, um Platz für Kai Havertz zu machen.

Das änderte nur wenig am Spielverlauf. Erst musste Retsos einen Schuss von Götze kurz vor der Linie klären, dann landete ein Versuch von Reus auf dem Querbalken (50./51.). Die Antwort der nun etwas aktiveren Gäste war ein Distanzschuss von Havertz – drüber (54.). Die Vorentscheidung eines insgesamt einseitigen Spiels ließ indes nicht lange auf sich warten: Reus umkurvte Özcan nach einem schönen Zuspiel von Götze beinahe mühelos und erzielte das 0:2 (55.).

Der Leverkusener Widerstand war spätestens nach dem zweiten Gegentreffer gebrochen und so konnte sich Maximilian Philipp nach sehenswerter Vorarbeit von Sancho ebenfalls noch in die Torschützenliste eintragen (63). Havertz hätte eine gute Viertelstunde vor dem Schlusspfiff für ein erträglicheres Ergebnis sorgen können, doch Roman Bürki parierte den Versuch des Youngsters. So konnte Reus mit seinem zweiten Treffer die BVB-Party der "Gelben Wand" auf der Südtribüne perfekt machen (79.). Wieder kam die Vorlage von Sancho.

Der einzige Trost, der den Fans der Werkself bleibt: Das Restprogramm hält mit Stuttgart, Bremen und Hannover scheinbar lösbarerer Aufgaben bereit. Allerdings dürfte es mit der gezeigten Form auch gegen diese Teams sehr schwer werden.