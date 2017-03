Bayer Leverkusen hat in der Bundesliga den nächsten schweren Rückschlag erlitten. Beim Tabellendritten Borussia Dortmund unterlag das Team von Trainer Roger Schmidt auch in der Höhe verdient mit 2:6 (0:2). Für die Werkself war es bereits die dritte Pflichtspielpleite in Serie. Die Kritik an Schmidt dürfte sich weiter verstärken. Von Sebastian Bergmann, Dortmund

Der BVB diktierte vor 79.100 Zuschauern zunächst das Spielgeschehen und ging bereits in der 6. Minute in Führung. Leverkusens Charles Aránguiz hatte den Ball nach missglückter Brustannahme in Höhe des Sechzehners perfekt für den Dortmunder Ousmane Dembélé aufgelegt. Der Youngster nutzte den Fehler des Chilenen gnadenlos aus und traf per Flachschuss zum frühen 1:0. Die Werkself mühte sich in der Folge, zurück in die Partie zu finden, schaffte es aber kaum, den Ball länger in den eigenen Reihen halten. Auf eigene Torchancen warteten die 5100 mitgereisten Fans des Werksklubs zu Beginn vergeblich. Viele Fehlpässe und Unachtsamkeiten prägten das Spiel der Gäste in Durchgang eins, auch wenn ihnen der Wille nicht abzusprechen war.

Als Pierre-Emerick Aubameyang nach einem Eckball zum 2:0 für den BVB abstaubte (25.), ahnte Bayer-Coach Schmidt wohl, dass an diesem Tag gegen den seit nun 32 Spielen daheim ungeschlagenen BVB nichts zu holen gäbe. Hätte BVB-Toptorjäger Aubameyang den Ball nach Querpass vom überragenden Dembélé wie gewohnt verwandelt (31.), wäre die Partie wohl bereits vor dem Seitenwechsel entschieden. So aber rettete die Werkself den Zwei-Tore-Rückstand in die Pause.

Dass die Werkself derzeit eine "Wundertüte" sei, hatte Bayers Sportchef Rudi Völler zuletzt immer wieder betont. Kevin Volland machte dem Leverkusener Ruf alle Ehre und traf nach starkem Pass in den Lauf von Wendell kurz nach Wiederbeginn zum unerwartetem 1:2 (47.). Der Sommer-Zugang hatte sich zuvor prima im Laufduell gegen Dortmunds Sokratis durchgesetzt. Glück hatte Leverkusen, dass Dembélé in der 58. Minute einen starken Konter der Dortmunder nicht durch seinen zweiten Treffer krönte.

Schmidt fast von Bierbecher getroffen

Von Glück konnte auch Bayer-Coach Schmidt sprechen, als ihn ein halbvoller Bierbecher um etwa einen Meter verfehlte. Ein offenbar aufgebrachter BVB-Fan hatte diesen in Richtung des Leverkusener Trainers geschmissen (58.). Karim Bellarabi, der bereits vor der Pause für den rotgefährdeten Aránguiz ins Spiel kam, hatte kurz zuvor Dembélé gefoult und selbst Glück nicht mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen.

Aubameyang sorgte anschließend mit seinem Tor zum 3:1 für die vermeintliche Entscheidung (69.). Doch nach einem direkt verwandelten Freistoß durch Wendell (74.) aus 22 Metern in den rechten Winkel witterte auch Bayer 04 noch einmal Morgenluft. Der US-Nationalspieler Christian Pulisic (77.) zerstörte die Leverkusener Hoffnungen auf ein Remis aber gleich im Keim und traf zum 4:2 für die Hausherren. Nach einem Foul von Ömer Toprak am eingewechselten Weltmeister André Schürrle entschied Schiedsrichter Christian Dingert auf Elfmeter für Schwarz-Gelb. Der Gefoulte trat selbst an und setzte mit seinem Tor zum 5:2 (85.).

Bayer-Coach Schmidt hatte nach der Kritik an seinen Spielern sein Team gleich auf drei Positionen umgestellt. Für Aleksandar Dragovic, Karim Bellarabi und Chicharito rückten Charles Aránguiz, Admir Mehmedi und Wendell in die Startformation. In der Nachspielzeit machte Dortmunds Europameister Raphael Guerreiro das halbe Dutzend voll.

Bereits am Freitag (20.30 Uhr) bekommt Leverkusen gegen Werder Bremen erneut die Chance, den Negativlauf zu stoppen. Bis dahin dürften Schmidt un seine Profis aber einige ungemütliche Tage vor sich haben.