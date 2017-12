Andre Ramalho Silva wurde am 16. Februar 1992 in Ibiuna (Brasilien) geboren und begann seine Karriere beim FC Sao Paulo. weniger

Über EX Sao Bento und SE Palmeiras landete Ramalho bei Red Bull Brasil. Zuvor hatte Ramalho einen Aufnahmetest bestanden, bei dem rund 5000 Nachwuchskicker teilnahmen.

Zu Beginn der Saison 2009 wurde Ramalho in die erste Mannschaft der brasilianischen Bullen beordert und stieg zweimal in Folge bis in die Serie A2 auf. 2010 erreichte er mit den Bullen das Finale der Copa Paulista, verlor dort aber gegen Paulista FC. 2011 wurde er von Red Bull Juniors Salzburg zu einem Probetraining eingeladen.