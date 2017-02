Das ist Hakan Calhanoglu

Calhanoglu wurde als Sohn türkischer Eltern am 8. Februar 1994 in Mannheim geboren. Über kleinere Vereine sowie den SV Waldhof Mannheim führte sein Weg 2009 in die badische Nachbarschaft nach Karlsruhe. weniger

Beim Karlsruher SC feierte er am 5. Februar 2012 in der 2. Bundesliga sein Profidebüt. Am Saisonende stieg er jedoch mit dem KSC in die 3. Liga ab. In der Spielzeit 2012/13 war Calhanoglu mit 17 Toren und elf Vorlagen maßgeblich am direkten Wiederaufstieg des Vereins beteiligt. Er wurde zum "Spieler des Jahres" gekürt.