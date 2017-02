Toprak wurde am 21. Juli 1989 in Ravensburg geboren und begann seine fußballerische Laufbahn beim TSB Ravensburg und dem FV Ravensburg, ehe er 2005 in die Jugend des SC Freiburg wechselte. Mit der A-Jugend der Freiburger gewann er 2008 die Deutsche Meisterschaft. Im gleichen Jahr debütierte Toprak auch für die Profis.

Toprak wurde am 21. Juli 1989 in Ravensburg geboren und begann seine fußballerische Laufbahn beim TSB Ravensburg und dem FV Ravensburg, ehe er 2005 in die Jugend des SC Freiburg wechselte. Mit der A-Jugend der Freiburger gewann er 2008 die Deutsche Meisterschaft. Im gleichen Jahr debütierte Toprak auch für die Profis. weniger