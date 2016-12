Der Österreicher spielte nicht so auffällig wie sein Nebenmann in der Innenverteidigung, aber bot insgesamt eine ordentlich Leistung. Beim 0:1 konnte er Anthony Modeste allerdings nur staunend zusehen. Ansonten solide.

Aleksandar Dragovic Der Österreicher spielte nicht so auffällig wie sein Nebenmann in der Innenverteidigung, aber bot insgesamt eine ordentlich Leistung. Beim 0:1 konnte er Anthony Modeste allerdings nur staunend zusehen. Ansonten solide. Note: 3

Wendell War in der gegnerischen Spielhälfte meist deutlich stärker, als in der eigenen. Das machte sich bezahlt: Kurz vor der Halbzeit erzielte der Linksverteidiger den verdienten Ausgleich. Auch danach war er in der Vorwärtsbewegung ein steter Aktivposten. Das täuscht aber nicht über den ein oder anderen unnötigen Ballverlust hinweg. Note: 2

Kevin Kampl Gab einmal mehr den motivierten Dauerläufer im Mittelfeld. Er zeigte seine bewährten Qualitäten, blieb aber blass, wenn es darum ging, kreative Lösungen zu finden, um den Kölner Abwehrverbund zu überwinden. In der 63. Minute war sein Arbeitstag beendet. Er musste angeschlagen mit einer Prellung am Becken ausgewechselt werden. Note: 4

Kai Havertz Engagiertes Spiel des Youngsters, der durch einen Doppelpass mit Wendell entscheidend am 1:1 beteiligt war. In manchen Zweikämpfen verhielt sich der 17-Jährige allerdings etwas naiv gegen die gestandenen Kölner – Erfahrungswerte. Dennoch ein solider Auftritt. Note: 3-

Julian Brandt Wirkte in einigen Aktionen nicht frisch und hing vor allem in den ersten 45 Minuten viel in der Luft. Auf gute Zuspiele wartete der 20-Jährige meist vergeblich, was ihm aber nicht anzukreiden ist. In der zweiten Halbzeit wurde es etwas besser. Note: 4