So haben wir die Leistung der Werkself im Spiel beim 1.FC Köln bewertet.

Bernd Leno Beim frühen Rückstand war er zwar noch am Ball, konnte ihn aber nicht entscheidend abwehren. An einem richtig guten Tag hätte er ihn wohl gehalten, aber das Gegentor ist ihm nicht anzukreiden. Beim zweiten Tor stürmte er ungestüm dem Ball entgegen und ließ sich klassisch überlupfen. Sonst selten gefordert. Note: 4

Tin Jedvaj War sichtlich überfordert – nicht nur mit Kölns Leonardo Bittencourt. Gefühlt 98 Prozent der Angriffe des FC rollten über seine Seite auf das Tor von Bernd Leno zu. Der Kroate blieb zur Pause in der Kabine und Benjamin Henrichs übernahm. Note: 6

War bemüht, seine ihm inzwischen eigene Ruhe auszustrahlen, was gegen aggressiv anlaufende Kölner mal mehr, mal weniger gut gelang. Grobe Schnitzer leistete sich der Innenverteidiger zwar kaum, machte aber vor dem 0:1 keine gute Figur, als er sich von Bittencourt austanzen ließ. In den zweiten 45 Minuten fand

Charles Aránguiz



Der Chilene hatte von Anfang an die richtige Körpersprache für ein Derby und bewies immer wieder Übersicht, wenn er den Ball in den eigenen Reihen verteilte. Seine unfreiwillige Kopfballweitergabe an Simon Zoller leitete allerdings das 0:2 ein.



Note: 4