Der Nationalspieler leistete sich in seinem 50. Europapokalspiel für Bayer 04 im Grunde keine Fehler – und musste doch vier Mal hinter sich greifen. Beim 0:1 durch Saul Niguez streckte er sich vergeblich, beim 0:2 durch Antoine Griezmann war er chancenlos. Stark war hingegen seine Parade gegen Griezmann (34.), der völlig frei vor ihm zum Abschluss kam. Dass er den Elfmeter von Gameiro nicht halten konnte – geschenkt. Kurz vor Schluss verhinderte er das 2:5.

Der Nationalspieler leistete sich in seinem 50. Europapokalspiel für Bayer 04 im Grunde keine Fehler – und musste doch vier Mal hinter sich greifen. Beim 0:1 durch Saul Niguez streckte er sich vergeblich, beim 0:2 durch Antoine Griezmann war er chancenlos. Stark war hingegen seine Parade gegen Griezmann (34.), der... mehr

Der Jungnationalspieler wird für das Rückspiel in Madrid fehlen. Nach einer Viertelstunde sah er die Gelbe Karte, nachdem er im Kopfballduell mit Filipe Luis den Ellbogen zu weit ausfuhr. Abgesehen davon hatte der Rechtsverteidiger gute und weniger gute Momente. Einer von letzteren war die Flanke auf Bellarabi, der zum 1:2 vollendete.

Benjamin Henrichs Der Jungnationalspieler wird für das Rückspiel in Madrid fehlen. Nach einer Viertelstunde sah er die Gelbe Karte, nachdem er im Kopfballduell mit Filipe Luis den Ellbogen zu weit ausfuhr. Abgesehen davon hatte der Rechtsverteidiger gute und weniger gute Momente. Einer von letzteren war die Flanke auf Bellarabi, der zum 1:2 vollendete. Note 3-

War ebenso wie sein Nebenmann in der Innenverteidigung mit den schnellen Angreifern von Atlético meist überfordert. Vor allem Griezmann bekamen weder er noch Aleksandar Dragovic richtig in den Griff. Beim 2:4 durch Torres sah er nur noch staunend zu. Kein schöner Abend für ihn.

Ömer Toprak War ebenso wie sein Nebenmann in der Innenverteidigung mit den schnellen Angreifern von Atlético meist überfordert. Vor allem Griezmann bekamen weder er noch Aleksandar Dragovic richtig in den Griff. Beim 2:4 durch Torres sah er nur noch staunend zu. Kein schöner Abend für ihn. Note 5

War gegen oftmals früh störende Madrilenen in einigen Szenen überfordert und hätte um ein Haar ein Eigentor geschossen, doch sein Klärungsversuch schepperte gegen den Querbalken (12.). Danach stabilisierte er sich und zeigte zumindest defensiv seine Stärken.

Wendell War gegen oftmals früh störende Madrilenen in einigen Szenen überfordert und hätte um ein Haar ein Eigentor geschossen, doch sein Klärungsversuch schepperte gegen den Querbalken (12.). Danach stabilisierte er sich und zeigte zumindest defensiv seine Stärken. Note 4-

Der Chilene zeigte einige passable Grätschen im Mittelfeld, aber Impulse im Spiel nach vorne waren von ihm kaum wahrnehmbar. Dennoch war es wichtig, dass er immer wieder auch rund um den eigenen Strafraum ins Geschehen eingriff, um etwaige Gefahren zu beseitigen. Nach seinem rüden Foul gegen Gabi in der zweiten Halbzeit war er mit der Gelben Karte noch gut bedient.

Der Chilene zeigte einige passable Grätschen im Mittelfeld, aber Impulse im Spiel nach vorne waren von ihm kaum wahrnehmbar. Dennoch war es wichtig, dass er immer wieder auch rund um den eigenen Strafraum ins Geschehen eingriff, um etwaige Gefahren zu beseitigen. Nach seinem rüden Foul gegen Gabi in der... mehr

Mühte sich erneut im Mittelfeld ab, stemmte sich auch nach dem 0:2 gegen die drohende Niederlage und kam auch immer wieder zum Abschluss. Ihn trifft nicht die Schuld an der Pleite. Seine Pässe waren allerdings oft zu unpräzise.

Kevin Kampl Mühte sich erneut im Mittelfeld ab, stemmte sich auch nach dem 0:2 gegen die drohende Niederlage und kam auch immer wieder zum Abschluss. Ihn trifft nicht die Schuld an der Pleite. Seine Pässe waren allerdings oft zu unpräzise. Note 4

Zuletzt schien der Nationalspieler immer besser in Form zu kommen. Gegen Atlético war das nur bedingt der Fall. Viel zu oft verzettelte er sich in der Vorwärtsbewegung und spielte Fehlpässe. Und dann, kurz nach Wiederanpfiff, trifft er mit einer schönen Direktabnahme ins lange Eck zum 1:2. Das täuscht aber über den Rest nicht hinweg. In der 66. Minute ersetzte ihn Joel Pohjanpalo.

Zuletzt schien der Nationalspieler immer besser in Form zu kommen. Gegen Atlético war das nur bedingt der Fall. Viel zu oft verzettelte er sich in der Vorwärtsbewegung und spielte Fehlpässe. Und dann, kurz nach Wiederanpfiff, trifft er mit einer schönen Direktabnahme ins lange Eck zum 1:2. Das täuscht... mehr

Der 20-Järhige war von Anfang an unternehmungslustig, wirkte agil und war immer für einen Doppelpass zu haben – egal, ob auf der rechten oder linken Seite. Ob das an den Scouts von Real Madrid lag, die angeblich wegen ihm in der BayArena weilten, ist freilich Spekulation. Dennoch war der Blondschopf noch einer der besseren in Bayers Offensive. Seine Flanke führte zum 2:3-Eigentor. Kurz vor dem Schlusspfiff kam Winterzugang Leon Bailey für ihn.

Der 20-Järhige war von Anfang an unternehmungslustig, wirkte agil und war immer für einen Doppelpass zu haben – egal, ob auf der rechten oder linken Seite. Ob das an den Scouts von Real Madrid lag, die angeblich wegen ihm in der BayArena weilten, ist freilich Spekulation. Dennoch war der Blondschopf noch einer... mehr

Kai Havertz



Der 17-Jährige stand erstmals bei einem Champions-League-Spiel in der Startelf und konnte das nach den starken Auftritten gegen Frankfurt und Augsburg nur bedingt rechtfertigen. Dennoch fiel er immer wieder durch gute Laufwege auf und bot sich für Kombinationen an. In der 56. Minute war der Abend für ihn beendet – und Kevin Volland übernahm.



Note 4