Ömer Toprak Der Türke ist nach wie vor eine Bank in Bayers Defensive. Das war über weite Strecken des Spiels auch gegen Mönchengladbach so, aber er ließ sich in der zweiten Halbzeit von dem grassierenden Schwäche-Virus seiner Mitspieler anstecken. Note: 4

Wendell Seine Ausflüge in die gegnerische Spielhälfte waren beileibe nicht immer von Erfolg gekrönt. Viele Angriffe der Gäste in deren Sturm-und-Drang-Phase liefen über seine Seite. Über Unterbeschäftigung konnte der Brasilianer nicht klagen. Im zweiten Durchgang war von ihm dann kaum noch etwas zu sehen. Note: 4

Charles Aránguiz Der zuletzt angeschlagene Chilene war bemüht, das Spiel im Mittelfeld zu ordnen. Das gelang in den ersten 20 Minuten nur bedingt, aber danach deutlich besser. Es ist kein Geheimnis, wie wichtig er für die Statik im Spiel der Werkself sein kann. Allerdings plagten ihn bereits zur Halbzeit Probleme in der Wade. In der 65. Minute wurde er ausgewechselt. Note: 3

Kevin Kampl Gewann auch am eigenen Strafraum Bälle und agierte gewohnt lauffreudig. Die Körpersprache des Slowenen war eindeutig und hatte zumindest in der ersten Halbzeit eine klare Botschaft: vorwärts. Er hing sich wie immer rein, aber je länger das Spiel dauerte, desto schlechter lief es für ihn. Note: 4-

Karim Bellarabi Am Anfang wirkte der Nationalspieler übermotiviert und bisweilen fahrig. Immerhin: Das 2:0 durch Chicharito bereitete er per Hinterkopf vor. Abgesehen davon hatte der 26-Jährige aber nur wenige Glanzmomente. Er braucht nach seiner langen Verletzungspause in der Hinrunde noch Zeit. In der 77. Minute machte er für Stefan Kießling platz. Note: 4