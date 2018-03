So haben wir die Leistung der Werkself im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach bewertet. weniger

Bayers Nummer eins erlebte einen weitgehend ruhigen Abend in der BayArena, was vor allem an der größtenteils exzellenten Abwehrarbeit seiner Vorderleute lag. Bis auf ein paar abgefangene Flanken und das Aufsammeln harmloser Abschlüsse hatte er nicht viel zu tun. Hatte bei einem wuchtigen Kopfball von Josip Drmic Glück, dass er das Tor verfehlte und zeigte bärenstarke Reflexe, als er einen missratenen Klärungsversuch von Wendell aus kürzester Distanz parierte.

Inzwischen hat sich der gelernte Sechser mit seiner Rolle als rechter Verteidiger mehr als nur angefreundet. Es gibt ligaweit nur wenige Spieler, die auf dieser Position ähnlich konstant starke Leistungen abrufen. In der derzeitigen Verfassung könnte sich der Kapitän, der sein 200. Bundesliga-Spiel (alle für Leverkusen) machte, zu einem ernstzunehmenden Kandidaten für den WM-Kader von Bundestrainer Joachim Löw mausern.

Die Fans der Werkself dürften nicht nur wegen der Leistung gegen die "Fohlen" entzückt sein, dass der 22-Jährige kürzlich seinen Vertrag vorzeitig bis 2023 verlängert hat. Er leistete sich so gut wie keine Fehlpässe, gewann so gut wie jeden Zweikampf und köpfte so gut wie jeden Ball aus dem Strafraum – und das alles mit einer bemerkenswerten Souveränität.

Der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft hat selten die ganz großen Szenen, so auch dieses Mal, aber er war gegen Gladbach eminent wichtig, um die Räume zu schließen, die sich durch das temporeiche Angriffsspiel der Werkself zwangsläufig ergeben.

Der Chilene war gewohnt bissig in den Zweikämpfen, die er meistens für sich entscheiden konnte. Wenn es irgendwo zwischen den Strafräumen eine Lücke zu füllen oder einen Ball zu gewinnen gab, war er da und erledigte den Job.

Kai Havertz Im Abschluss fehlte es dem 18-Jährigen an der nötigen Wucht, aber dafür tat er sich als Balleroberer und -verteiler hervor. Allerdings agierte er in einigen Situationen zu umständlich. Machte in der Schlussphase für Dominik Kohr Platz. Note: 4