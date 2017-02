Parierte in der ersten Halbzeit zweimal bärenstark klare Torchancen der Frankfurter und vereitelte so den Ausgleich. Auch sonst ein makelloses Spiel des Nationalkeepers, der sein 250. Spiel für Bayer 04 absolvierte. In der zweiten Halbzeit war er weitgehend beschäftigungslos.

Bernd Leno Parierte in der ersten Halbzeit zweimal bärenstark klare Torchancen der Frankfurter und vereitelte so den Ausgleich. Auch sonst ein makelloses Spiel des Nationalkeepers, der sein 250. Spiel für Bayer 04 absolvierte. In der zweiten Halbzeit war er weitgehend beschäftigungslos. Note 2

In den meisten Szenen war der Jungnationalspieler ebenso wach wie aufmerksam – zumindest in der eigenen Spielhälfte. In der Vorwärtsbewegung scheint ihm jedoch in letzter Zeit ein wenig die Spritzigkeit abhanden gekommen zu sein. Dennoch eine ordentliche Leistung.

Benjamin Henrichs In den meisten Szenen war der Jungnationalspieler ebenso wach wie aufmerksam – zumindest in der eigenen Spielhälfte. In der Vorwärtsbewegung scheint ihm jedoch in letzter Zeit ein wenig die Spritzigkeit abhanden gekommen zu sein. Dennoch eine ordentliche Leistung. Note 3

Ömer Toprak



Sah in einigen Szenen nicht immer so sicher aus, wie in den vergangenen Spielen, aber ließ auch nicht viel anbrennen im Abwehrzentrum. Holte sich in der 37. Minute für ein taktisches Foul im Mittelfeld seine fünfte Gelbe Karte der Saison ab. Am kommenden Freitag in Augsburg wird der Abwehrchef also fehlen.



Note 3