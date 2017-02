Wenn der Gegner nach rund zehn Minuten mit zwei Toren führt, stimmt etwas in der Abwehr nicht. Das alleine dem Türken anzukreiden, wäre aber unfair. Nach dem Schock zum Start besann er sich auf seine Stärken und kam besser in das Spiel.

Ömer Toprak Wenn der Gegner nach rund zehn Minuten mit zwei Toren führt, stimmt etwas in der Abwehr nicht. Das alleine dem Türken anzukreiden, wäre aber unfair. Nach dem Schock zum Start besann er sich auf seine Stärken und kam besser in das Spiel. Note: 3-

Wenn man so will, leitete er mit seinem Katastrophen-Fehlpass die schlimme Anfangsphase für Leverkusen ein. Der Kapitän agierte nach überstandenen muskulären Problemen in vielen Szenen undglücklich, grätschte bisweilen ins Leere oder rutschte aus. Im Laufe des Spiels stabilisierte sich der Stabilisator, bis er in der 78. Minute für Vladlen Yurchenko Platz machte.

Wenn man so will, leitete er mit seinem Katastrophen-Fehlpass die schlimme Anfangsphase für Leverkusen ein. Der Kapitän agierte nach überstandenen muskulären Problemen in vielen Szenen undglücklich, grätschte bisweilen ins Leere oder rutschte aus. Im Laufe des Spiels stabilisierte sich der Stabilisator, bis er... mehr

Kevin Kampl Der slowenische Nationalspieler nahm zu selten das Heft des Handelns in die Hand und wirkte nach dem Champions-League-Abend am Dienstag nicht frisch. Das war nicht nur an einigen unnötigen Fehlpässen erkennbar. Dennoch hing er sich in gewohnter Manier rein und versuchte zumindest, seine Nebenleute wachzurütteln. Note: 4