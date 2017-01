Der Österreicher verletzte sich nach einem Zweikampf mit Darida früh am Oberschenkel. Wurde in der 7. Minute durch Tah ersetzt.

Aleksandar Dragovic Der Österreicher verletzte sich nach einem Zweikampf mit Darida früh am Oberschenkel. Wurde in der 7. Minute durch Tah ersetzt. Ohne Note

Der Österreicher rutschte wohl durch den kurzfristigen Ausfall von Charles Aránguiz in die Startformation. Spielte solide und gewann in bewährter Manier viele Zweikämpfe in der Zentrale.

Julian Baumgartlinger Der Österreicher rutschte wohl durch den kurzfristigen Ausfall von Charles Aránguiz in die Startformation. Spielte solide und gewann in bewährter Manier viele Zweikämpfe in der Zentrale. Note: 3

Karim Bellarabi



Agierte bei seinem Pflichtspiel-Comeback für die Werkself zu Beginn noch mit einigen Abspielfehlern, kam dann aber immer besser ins Spiel. Deutete in einigen Szenen an, weshalb ihn Bayer 04 in den letzten Monaten so schmerzlich vermisste.



Note: 3