So haben wir die Leistung der Werkself in Augsburg bewertet.

Aleksandar Dragovic



Der genesene Österreicher wirkte von Anfang an engagiert und sicherte oft ab, wenn sich seine Teamkollegen in der Augsburger Spielhälfte tummelten. Nicht in jeder Situation war der Sommerzugang hundertprozentig sicher, aber in den meisten. Das reichte. Aber er hat auch noch Luft nach oben.



Note: 3