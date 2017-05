Bernd Leno



Wurde in der ersten Halbzeit kaum geprüft. Bewies aber in der 37. Minute mal wieder - als er einen Kopfball von Marvin Matip von der Linie kratzte - dass er der mit Abstand beste Leverkusener in dieser Spielzeit ist.



Note: 2-

