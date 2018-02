Er wurde am 11. Februar 1996 als Sohn eines Ivorers und einer Deutschen in Hamburg geboren. weniger

Er wurde am 11. Februar 1996 als Sohn eines Ivorers und einer Deutschen in Hamburg geboren.

Als Schüler gelang ihm das Fachabitur am Gymnasium Heidberg.

Tah begann seine Karriere in den Jugendmannschaften der Hamburger Stadtteilklubs SC Concordia und Altona 93.

Ab Februar 2013 trainierte er einmal wöchentlich mit den Profis, bevor er zur Saison 2013/14 fest in den Profikader aufrückte.

Sein Pflichtspieldebüt absolvierte Tah am 4. August 2013 in der ersten Runde des DFB-Pokas beim SV Schott Jena. Mit 17 Jahren, fünf Monaten und 23 Tagen ist er der jüngste HSV-Spieler, der je in einem Pflichtspiel eingesetzt wurde.