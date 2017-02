Havertz wurde am 11. Juni 1999 in Aachen geboren. Dort begann er auch mit dem Fußball, erst bei Alemannia Mariadorf, dann bei Alemannia Aachen. 2010 wechselte er zu Bayer Leverkusen. Auf diesem Foto ist er in der B-Junioren-Bundesliga zu sehen.

