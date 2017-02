Karim Bellarabi schreibt Tor-Geschichte

Karim Bellarabi von Bayer Leverkusen erzielte am 21. Spieltag der Saison 2016/17 mit seinem Treffer zum 1:0 in der 23. Minute beim FC Augsburg das 50.000. Tor in der Geschichte der Bundesliga. Mit seinem Treffer hat sich der Leverkusener in die Geschichtsbücher eingetragen. Wir haben die Meilensteine von Nr. 1 bis 50.000 zusammengestellt.