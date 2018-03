Kießlingwurde am 25. Januar 1984 in Lichtenfels/Oberfranken geboren. weniger

Kießling wurde am 25. Januar 1984 in Lichtenfels/Oberfranken geboren.

Ein Jahr später lief er für die zweite Mannschaft des "Club" auf und spielte drei Jahre lang in der Nürnberger Reserve. 2006 gelang ihm der Durchbruch, nachdem er bereits in den Jahren zuvor in die Profimannschaft reinschnuppern durfte. In 31 Spielen erzielte Kießling zehn Tore für Nürnberg.