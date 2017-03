Tayfun Korkut ist bei Bayer Leverkusen Nachfolger von Roger Schmidt – zunächst als Interimstrainer. Doch er hat auch die Chance, zur Dauerlösung zu werden, wie Rudi Völler betont.

"Feuerwehrmann" Tayfun Korkut soll bei Bayer Leverkusen den Karren aus dem Dreck ziehen und den Werksklub nach einer bislang enttäuschenden Saison noch ins europäische Geschäft führen. Der 42-Jährige tritt bis zum Saisonende interimsmäßig die Nachfolge von Roger Schmidt an, der am Sonntag infolge der 2:6-Pleite bei Borussia Dortmund vorzeitig seinen Spind beim Werksklub räumen musste. Seine Feuertaufe auf der Bayer-Bank erlebt Korkut am Freitagabend im Ligaspiel gegen Werder Bremen (20.30 Uhr/Live-Ticker).

"Ich will neue Impulse setzen und hoffe, dass Bayer am Saisonende auf einem Platz steht, wo der Klub hingehört. Wie wollen das internationale Geschäft noch erreichen", sagte ein entschlossen wirkender Korkut, der am Montagnachmittag erstmals mit seinem langjährigen Assistenten Xaver Zembrod das Training im Schatten der BayArena leitete.

Mit seinem Freund Roger Schmidt, mit dem er 2011 gemeinsam die Ausbildung zum Fußballlehrer absolviert hat, will der Deutsch-Türke zunächst keinen Kontakt aufnehmen: "Ich will mir erstmal selbst ein Bild machen."

Sportchef Rudi Völler ist sicher, die richtige Wahl getroffen zu haben: "Er hat immer gute Ideen, Fußball spielen zu lassen. Die Wahl war relativ einfach, wir sind von Tayfun überzeugt, dass er die Köpfe der Spieler frei bekommt."

Das betonte auch Klubchef Michael Schade: "Wir haben mit Tayfun Korkut einen Trainer verpflichtet, der über große Sachkenntnis verfügt, hervorragend vernetzt ist und der sowohl als Coach als auch als Spieler auf internationalem Parkett viel Erfahrung gesammelt hat." Sowohl Völler als auch Schade machten deutlich, dass aber nun in erster Linie die Mannschaft gefordert sei: "Sie hat keine Ausreden mehr und muss zeigen, was sie kann", so Völler.

Vertrag über Saisonende hinaus möglich

Der Weltmeister schloss nicht aus, dass Korkut über das Saisonende hinaus bei Bayer bleibt. "Wir wollen erstmal die Saison zu Ende spielen, dann sehen wir weiter", sagte Völler, und Korkut meinte zustimmend: "Für mich ist das kein Problem. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt."

Zunächst stehe für ihn Bremen im Fokus, anschließend das Achtelfinal-Rückspiel bei Atletico Madrid (Hinspiel: 2:4) am Mittwoch kommenden Woche. "Ich bin kommunikativ, nah dran und ehrlich", beschrieb sich der neue Bayer-Coach, der nur knapp ein Drittel seiner Spiele als Trainer gewinnen konnte, selbst.

Seinen neuen Job bei Bayer, das als Tabellenzehnter nach 23 Runden bereits fünf Punkte Rückstand auf einen Europacup-Platz hat, sieht Korkut auch persönlich als große Chance. Sollte er die Saison mit Bayer, das aktuell seine schwächste Bundesliga-Bilanz seit 14 Jahren verbucht, noch zu einem guten Ende führen, winkt trotz der Spekulationen um Julian Nagelsmann (1899 Hoffenheim), Lucien Favre (OGC Nizza) und auch Jürgen Klinsmann (Ex-Bundestrainer) ein neuer Vertrag, nachdem es zuletzt auch für ihn persönlich nicht so gut lief.

Im Dezember 2016 vergangenen Jahres hatte Korkut sein Engagement in Kaiserslautern nach nur einem halben Jahr auf eigenen Wunsch vorzeitig beendet. Zuvor hatte der gebürtige Stuttgarter vom 31. Dezember 2013 bis April 2015 Hannover trainiert, wo er nach einer Negativserie von 13 Spielen ohne Sieg entlassen wurde.

Korkut spielte als Profi für die Stuttgarter Kickers, Real Sociedad San Sebastian, Espanyol Barcelona sowie Fenerbahce und Besiktas Istanbul. Für die Türkei bestritt er 42 Länderspiele und nahm an den EM-Endrunden 1996 und 2000 teil.

(dpa)