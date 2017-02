später lesen Bayern München Alaba angeschlagen, Sanches krank, Alonso wieder dabei 2017-02-28T13:39+0100 2017-02-28T13:39+0100

Bayern München bangt vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/Live-Ticker) gegen Schalke 04 um den Einsatz von David Alaba. Der Österreicher fehlte am Dienstag wegen einer Zehenprellung beim Abschlusstraining. Trainer Carlo Ancelotti sprach von einem "kleinen Problem". Eine Entscheidung soll erst kurz vor dem Spiel fallen. Ausfallen wird Renato Sanches wegen einer Erkältung. Dafür steht Xabi Alonso wieder zur Verfügung. Der Spanier hatte beim 8:0 des Rekordmeisters gegen Hamburg wegen Adduktorenproblemen passen müssen. Franck Ribéry, der gegen den HSV erstmals nach vierwöchiger Verletzungspause wieder auf der Bank saß, steht gegen Schalke vor seinem Comeback. Ancelotti kündigte einen Einsatz an. Dafür wird Douglas Costa wohl eine Pause erhalten. Groß rotieren will der Bayern-Coach aber nicht, zumal dies ein "wichtiger Wettbewerb" für die Münchner sei: "Wir haben genügend Zeit zu regenerieren."