Auch in der chilenischen Nationalmannschaft ist Vidal ein Führungsspieler. Sein Spitzname "Der Krieger" ist auf seine Spielweise zurückzuführen. Sein Debüt in der chilenischen A-Nationalmannschaft feierte Vidal im April 2007. Mit Chile qualifizierte er sich für die WM 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien. Bei der Copa America 2015 sorgte... mehr

Auch in der chilenischen Nationalmannschaft ist Vidal ein Führungsspieler. Sein Spitzname "Der Krieger" ist auf seine Spielweise zurückzuführen. Sein Debüt in der chilenischen A-Nationalmannschaft feierte Vidal im April 2007. Mit Chile qualifizierte er sich für die WM 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien. Bei der Copa America 2015 sorgte Vidal mit einem Autounfall für Aufsehen: Vidal zerstörte angetrunken einen Ferrari. Auf einer Pressekonferenz vergoss er danach Tränen, weil er bei dem Unfall das Leben seiner Frau in Gefahr brachte. weniger