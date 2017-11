später lesen Bundesliga Bayern ist im Topspiel gegen den BVB der klare Favorit 2017-11-02T12:47+0100 2017-11-02T12:47+0100

Rekordmeister Bayern München geht für Sportwettenanbieter bwin am Samstag (18.30/Sky) als Favorit ins Gipfeltreffen bei seinem schwächelnden Konkurrenten Borussia Dortmund. Bei einem Sieg des Tabellenführers beim erst jüngst abgelösten Spitzenreiter schüttet bwin das 2,10-Fache des Einsatzes aus, ein BVB-Erfolg ist mit der Quote 3,10 notiert. Den größten Erlös gäbe es aber bei einem Remis (3,70). Trotz des Trainerwechsels von Alexander Nouri zu Florian Kohfeldt glaubt bwin dagegen nicht an eine Trendwende bei Werder Bremen. Ein Sieg der Norddeutschen bei Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30/Eurosport Player) bringt das 5,00-Fache des Einsatzes, ein Heimsieg wird nur mit einer Quote von 1,67 honoriert (Remis 3,70).