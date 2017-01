Arjen Robben hat bei Bayern München noch einen Vertrag bis Saisonende. Was dann passiert, bleibt vorerst offen und scheint auch den Niederländer nicht sonderlich zu interessieren.

Die Flanke kommt auf den langen Pfosten. Thomas Müller köpft den Ball zurück, Arjen Robben spitzelt ihn ins Tor. Die Zuschauer sind hörbar begeistert. Rund Anhänger 200 des FC Bayern sind an diesem Samstag zum Trainingsplatz in der Aspire Academy in Doha/Katar gekommen, um ihre Lieblinge zu sehen. Kaftan- und Trikotträger, sogar zwei junge Bayerinnen, die seit Jahren in Dubai leben und einem Fanclub angehören, sind da - im Dirndl.

Mit Robbens Treffer geht das Vormittagstraining im Golfstaat zu Ende. Für die anschließenden Autogramme lässt sich der Niederländer viel Zeit und lächelt in die Handykameras. Er wirkt nicht nur da tiefenentspannt, sondern auch später bei Nachfragen zu seiner Vertragssituation. Es scheint, als habe er die Ruhe weg, wenn es um seine Zukunft geht.

Karriereende? Darüber habe er noch nicht nachgedacht, behauptet Robben. Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus? "Kein Thema. Ich konzentriere mich jetzt auf die nächsten sechs Monate", sagt er. Das kommende halbe Jahr wolle er fit überstehen, seine Rolle in der Mannschaft ausfüllen und Titel holen, fügt er hinzu. Nach einem Kalenderjahr, in dem er über 20 Spiele wegen gesundheitlicher Probleme verpasst hatte, ein wichtiger Aspekt für ihn.

"Ich habe keine Deadline"

Doch was kommt dann? "Ich habe auch keine Deadline", sagt er - wie am Vortag Xabi Alonso, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer ausläuft. Robben strahlt eine gewisse Leichtigkeit aus, als er ergänzt: "Es kommt, wie es kommt. Es gibt Spieler die sagen: Ich will erst, dass mit dem Vertrag alles gelöst ist, dass das organisiert ist. Ich konzentriere mich nur auf Fußball. Es ist ja nicht so, dass ich ohne Vertrag spiele."

Seine Erfahrung, sein Erfolge können Robben diese Gelassenheit mit Blick auf die Zukunft geben. Seit er 2009 nach München kam, hat er die Champions League gewonnen, fünf deutsche Meistertitel und viermal den DFB-Pokal. Und damit soll nicht Schluss sein. Der 32-Jährige sieht sich selbst aktuell auf "Topniveau" - und ist damit bei Weitem nicht der einzige.

Und auf Topniveau will er auch erstmal noch weitermachen. Für viel Geld in eine Liga wechseln, in der er das nicht halten kann, mache aktuell für ihn keinen Sinn, betont Robben. Aber er sagt: "Was danach kommt", also nach den Jahren auf Topniveau, "muss man schauen. Das ist eine Gefühlssache. Ich habe auch Familie und drei Kinder, die stehen für mich an erster Stelle." China, Amerika, Australien oder vielleicht sogar seine Heimat? Ausschließen wolle er für den Ausklang seiner Karriere nichts. Aber er macht noch mal deutlich: "Jetzt ist Bayern München."

Und mit der Mannschaft hat er noch harte Arbeit in Doha vor sich, bevor es am kommenden Mittwoch wieder zurück ins winterliche München geht. Dort könnte die Entscheidung über eine Vertragsverlängerung dann doch noch im Januar fallen - das hat jedenfalls Klub-Boss Karl-Heinz Rummenigge vor dem Trainingslager verlauten lassen.

